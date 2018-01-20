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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Aslan’ın konuğu Bornova

    Aslan’ın konuğu Bornova
    Bilyoner.com 'nde 15. hafta heyecanı bugün oynanacak 5 karşılaşmayla start alacak. Günün programı: 14.00: Adana ASKİ- Orman Gençlik, Botaş-Hatay BŞB, Çukurova- Yakın Doğu Üniversitesi, - Bornova Becker, 16.00: Bellona AGÜ-İstanbul Üniversitesi.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:45
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