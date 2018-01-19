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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Yeni sol bek Uğur

    Yeni sol bek Uğur

    Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim’in takımda görmeyi çok istediği 25 yaşındaki futbolcu için ile anlaştı

    Galatasaray'ın uzun sol bek arayışları Uğur Çiftçi ile sonuca bağlandı. Juventus'tan Asamoah başta birçok oyuncu ile anılan sarıkırmızılı ekip, yüksek maliyetlerin de etkisiyle rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi ve Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alan Uğur üzerinde yoğunlaştı. yöneticileriyle yapılan görüşmelerin ardından kulüpler arasında anlaşmanın sağladığı öğrenildi. Artık küçük detayların konuşulduğu belirtilirken en geç pazartesi günü transferin açıklanması bekleniyor.

    ERAY'I İSTEDİLER
    Terim'in milli takıma çağırdığı oyuncular arasında bulunan ve Gençlerbirliği'nin kaptanlığını yapan 25 yaşındaki futbolcuya yarım sezon için 600 bin euro ödenecek. Başkent ekibi ise 500 bin euro ve kaleci Eray İşcan'ı istiyor. Eray, Gençlerbirliği ile anlaşırsa transfer tamamlanacak. 'ın Uğur Çiftçi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı da gelen bilgiler arasında...

    , Antalya'da arkadaşımız Savaş Çorlu'ya verdiği röportajda "Galatasaray'da oynamak her futbolcunun hayalidir. Galatasaray'dan bir teklif gelirse kim 'Hayır' diyebilir ki" ifadesini kullanmıştı. İşte Uğır'un o röportajı:

    Uğur Çiftçi'nin kariyeri
    Futbola Gençlerbirliği altyapısına başladı ve 2010 senesinde Gençlerbirliği ile profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma yükseldi. 2011-12 sezonunda tecrübe kazanması için bir sezonluğuna Hacettepe'ye kiralandı. 2013-14 sezonunda tekrar Gençlerbirliği'ne alınan Uğur, sezon boyunca 26 maça çıkarak kendisini geliştirdiğini kanıtladı. Başkent ekibinin değişilmez oyuncuları arasında yer aldı.

    Hücumda da etkili (Mini yorum: Murat Demiryas)
    Uğur Çiftçi, Gençlerbirliği altyapısının ürünlerinden biri. 2013-2014 sezonunda giymeye başladığı A takım formasını şu ana kadar bırakmadı. Ligde en çok karşılaşmayı geçen sezon oynadı. Savunma yönü olduğu kadar hücum yönü de olan bir sol bek. Ligde 5 sezonda 4 gol atıp 7 asist yapan Uğur, aynı katkıyı Galatasaray'a da daha fazlasıyla yapabilir. Eksi yönü ise fazla kart görmesi. 5 sezonda resmi maçlarda 37 kez sarı, 3 kez kırmızı kart gördü.

    BU SEZON NE YAPTI?
    15 Uğur Çiftçi, bu sezon Gençlerbirliği ile 15 lig maçına ilk 11'de çıktı. 1 gol attı ve 1 asist yaptı. 88 Ortalama 88 dakika sahada kalan futbolcu maç başına yüzde 58 isabetli pas attı (16.5). 67 Sürdüğü topların yüzde 67'sini olumlu kullandı. 3 Girdiği mücadelelerde maç başına 3 top kazandı (%39).

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
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