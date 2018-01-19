Yeni sol bek Uğur
Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim’in takımda görmeyi çok istediği 25 yaşındaki futbolcu için Gençlerbirliği ile anlaştı
ERAY'I İSTEDİLER
Terim'in milli takıma çağırdığı oyuncular arasında bulunan ve Gençlerbirliği'nin kaptanlığını yapan 25 yaşındaki futbolcuya yarım sezon için 600 bin euro ödenecek. Başkent ekibi ise 500 bin euro ve kaleci Eray İşcan'ı istiyor. Eray, Gençlerbirliği ile anlaşırsa transfer tamamlanacak. Galatasaray'ın Uğur Çiftçi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı da gelen bilgiler arasında...
Uğur Çiftçi, Antalya'da arkadaşımız Savaş Çorlu'ya verdiği röportajda "Galatasaray'da oynamak her futbolcunun hayalidir. Galatasaray'dan bir teklif gelirse kim 'Hayır' diyebilir ki" ifadesini kullanmıştı. İşte Uğır'un o röportajı:
Uğur Çiftçi'nin kariyeri
Futbola Gençlerbirliği altyapısına başladı ve 2010 senesinde Gençlerbirliği ile profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma yükseldi. 2011-12 sezonunda tecrübe kazanması için bir sezonluğuna Hacettepe'ye kiralandı. 2013-14 sezonunda tekrar Gençlerbirliği'ne alınan Uğur, sezon boyunca 26 maça çıkarak kendisini geliştirdiğini kanıtladı. Başkent ekibinin değişilmez oyuncuları arasında yer aldı.
Hücumda da etkili (Mini yorum: Murat Demiryas)
Uğur Çiftçi, Gençlerbirliği altyapısının ürünlerinden biri. 2013-2014 sezonunda giymeye başladığı A takım formasını şu ana kadar bırakmadı. Ligde en çok karşılaşmayı geçen sezon oynadı. Savunma yönü olduğu kadar hücum yönü de olan bir sol bek. Ligde 5 sezonda 4 gol atıp 7 asist yapan Uğur, aynı katkıyı Galatasaray'a da daha fazlasıyla yapabilir. Eksi yönü ise fazla kart görmesi. 5 sezonda resmi maçlarda 37 kez sarı, 3 kez kırmızı kart gördü.
BU SEZON NE YAPTI?
15 Uğur Çiftçi, bu sezon Gençlerbirliği ile 15 lig maçına ilk 11'de çıktı. 1 gol attı ve 1 asist yaptı. 88 Ortalama 88 dakika sahada kalan futbolcu maç başına yüzde 58 isabetli pas attı (16.5). 67 Sürdüğü topların yüzde 67'sini olumlu kullandı. 3 Girdiği mücadelelerde maç başına 3 top kazandı (%39).
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:14
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Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA AYSAL GELDI GS 2 SENE SAMPIYON OLDU SAMPIYON TAKIM BIRAKTI SOMURUCU DURSUN 3 SENEDIR SEN YAPTIN ONDAN BAHSET.GS BITIRDIN.
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Domagoj Vida'ya lisans şoku
Toplam 8
Yorum
gs sanki türkiyede vida yoktu
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Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
HIRSIZLAR, YERLERI SATALIM BORC SIFIRLICAM DEDI OYLARI KAPTI 400 MILYONLUK BORC 2.5MILYAR OLDU 50 TRANSFER AVRUPADA TURKIYEDE SPOR BASARISI YOK,YUZ YOK
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