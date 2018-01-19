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HEPSİ
    19 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    önerildi

    Mauricio önerildi
    Transfer çalışmalarına hız veren 'a Lazio'da forma giyen teklif edildi. 29 yaşındaki Brezilyalı stoperin, 700 bin euro'ya oynamaya hazır olduğu ve kulübünün de 1 milyon euro bonservis istediği belirtildi. Yaşanan yabancı kontenjanı sorunu nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü 'in teklifi beklemeye aldığı öğrenildi
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
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