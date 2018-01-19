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    19 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Genç sol bekten G.Saray sözleri

    Genç sol bekten G.Saray sözleri

    Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Tavares, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 08:53
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