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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Eyvah yine

    Eyvah yine Cüneyt Çakır
    'ın, Kayserispor ile oynayacağı ikinci yarının ilk maçına atanırken sarıkırmızılı ekip, Çakır ile kazanmaktan zorlanıyor. Cüneyt Çakır, 42 kez Galatasaray maçlarında görev yaptı. Galatasaray bu maçların 21'ini kazanırken 10 maçta berabere kaldı ve 11 maçta da yenildi. Galatasaray, bu sezon Cüneyt Çakır yönetiminde ise 2 maça çıktı. Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Cimbom, Ekim ayında oynanan Fenerbahçe derbisinde ise golsüz berabere kalmıştı
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:12
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