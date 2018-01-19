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    19 Ocak 2018, Cuma
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    ‘Eksiklerimiz ve ödevimiz var’

    ‘Eksiklerimiz ve ödevimiz var’
    Bucaspor'un elinden geldiği kadar mücadele ettiğini belirten G.Saray Teknik Direktörü , "Hem soğuğa hem lige hazırlık adına ciddi bir prova oldu, değişik şekillerde takımımızı gördük" dedi. Takım ve bireysel performanslarını yukarı çekmeleri gerektiğini belirten Terim, "Muhakkak giderrebileceğimiz. eksiklerimiz var, ev ödevlerimiz var. Takım disiplininden ve mücadelesinden son derece memnunum" şeklinde konuştu
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:07
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