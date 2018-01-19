Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, seçim öncesi gerçekleştirilen lansmanda konuştu.
20 Ocak Cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurul'da aday olan mevcut Başkan Dursun Özbek, Point Hotel'de kulüp üyeleriyle bir araya geldi ve projelerini ile hedeflerini anlattı. Herkesin 21 Ocak'ı düşünmesi gerektiğini söyleyen Özbek, "Önümüze bakmamız lazım. Yapacağım işlerde el birliği var. Bu sene çok önemli bir husus var. Şampiyonluğa giden çok değerli takımımız var. Başında çok değerli bir hocamız var. 6 tane şampiyonluk kazandırmış, efsane hocamız var. Şampiyonluk ucunda çok değerli bir ödül var. Toplam 250 milyon TL var. Bu ödülü Galatasaray'ın alması lazım. Şampiyonluğa sizlerle beraber yürüyoruz. Çok önemli parametreler var. Bunlardan biri futbol takımı profesyonel takım. Profesyonel takımların önemli finansal yapılarının kuvvetli olması lazım. Bu yolda finansal yapıdan rahatsız olmaması için her şeyi hazırladım. Şampiyonluk yolu çok zor bir yol. Seçimin bugün yapılmamasının nedenlerinden biri. Seçim döneminde tartışmalar zaman zaman yönetimleri engelliyor. Bu yüzden seçimi erken yapıyoruz" diye konuştu.
"İkinci sermaye artışını yapacağız"
Sportif A.Ş.'nin önemine değinen Özbek, "Bu sene finansal yapının kuvvetlendirilmesi, faiz yükünün azaltılması gibi hedefleri var. Sportif A.Ş. olmazsa olmazımızdır. Takımınız iyiyse sponsorluklar da geliyor. Bu seneki takım çok kuvvetli. Sponsorluk çalışmaları sürüyor. Yeni sponsorlarla anlaşmalar yapmamız lazım. Geçenlerde Turkcell ile iş birliği anlaşması yaptık. Galatasaray'a 5 yılda 150-200 milyon TL rakam sağlayacak. Sportif A.Ş.'ya çok önemli sermaye artışı yaptık. Bu kaçınılmaz bir husus. İkincisini hazırladık. Önümüzdeki günlerde yapacağız. Galatasaray Sportif A.Ş.'de yapılması gereken çok iş var. Çok titiz bir çalışmaya ve sponsorlardan gelecek gelirlerin arttırılması büyük ihtiyaç duyulmaktadır" şeklinde konuştu.
"Spor salonu projesi olmazsa olmazımız"
Florya Metin Oktay Tesisileri'ni Kemerburgaz'a taşıyacaklarını hatırlatan Başkan Özbek, "150 dönüm arsayı Emlak Konut yapacak. Bazı branşları da buraya taşımak için gerekeni yapacağız. Diğer projelerimizden biri de spor salonu projesi. Bu olmazsa olmazlarımızdan biri. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne çatı olayından 90 milyon TL borç var. Ya bu borcu ödeyeceğiz ya da salonu yapacağız" ifadelerini kullandı.
"Oteli yakın zamanda açmayı planlıyoruz"
Mecidiyeköy'deki otel projesi hakkında da konuşan Özbek, "Giderek düzelen turizmden dolayı önümüzdeki günlerde oteli açmayı planlıyoruz. Daha iyi rakamlarla kiraya vermek mümkün olacağından otelin inşaatını kısa sürede bitireceğiz" dedi.
Dursun Özbek, müze sözünü yerine getirdiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde müzeyi Galatasaraylıların hizmetine açacağız. Çok güzel oldu. Stat turuyla birlikte Galatasaray'a ilave gelir olacak" açıklamasında bulundu.
Disiplin mali yapılarından vazgeçmedikleri aktaran Dursun Özbek, harcamalarda titiz ve çok iyi hesap yaparak harcamalarını yaptıklarını vurguladı.
"Geçmişteki gibi çilek aramak yerine çilek tarlası yapalım"
Finansal Fair Play konusuna dikkat çeken Başkan Özbek, "Herkesin dikkat etmesi gerek bir yapı. Gelen yönetimler yapacakları projelerle FFP'ye uymak zorunda. Hiç kimsenin bu göz ardı etme şansı yok. Sportif alt yapı çok önemli. Kemerburgaz'da alt yapı çok önemli hususlardan biri olacak. Bir söz söylemek istiyorum; geçmişteki gibi çilek aramak yerine çilek tarlası yapalım, çileklerimiz toplayalım" değerlendirmesinde bulundu.
Dursun Özbek son olarak ise görevlerinin Galatasaray'ı daha yukarılarına taşımak olduğunu vurguladı. Konuşmalarının ardından Özbek, seçim listesindeki kişileri tek tek tanıttı.
Dursun Özbek'in listesindeki isimler şöyle:
Asil üyeler: Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, Murat Atay, Ural Aküzüm
Yedek Üyeler: Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral
SALONDAKİLERDEN RİCADA BULUNDU
Sözlerine son vermeden önce bir ricada bulunan Başkan "Değerli Galatasaraylılar. 3'e kadar sayacağım. Cim-bom-bom çekeceğiz. Bina yıkılırsa yıkılsın. Öyle bir ses çıkmalı ki, Beşiktaş'a Kadıköy'e mesaj gönderelim." dedi.
Salondaki konuklarla birlikte "1-2-3! Cim-bom-bom" diye bağıran Başkan tatmin olmayınca, aynı sloganı ikinci defa tekrarlattı.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:57
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