Terim de Hamzaoğlu gibi 'hareketli golcü' istedi

FORVET TRANSFERİ İSTEDİ

Galatasaray'ın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da forvet konusunda kesin kararını veren Fatih Terim, hızlı ve hareketli golcü istedi.

GOMIS VE EREN DE SORUN YOK

Tecrübeli teknik adam, Dursun Özbek'le yaptığı görüşmede sol bek transferiyle birlikte Gomis ve Eren'in yanına yeni bir golcü talebinde bulundu. Gomis ve Eren'le ilgili sıkıntısının olmadığını ve iki ismin de aynı özelliklere sahip olduğunu söyleyen Terim, haraketli bir golcü istediğini belirtirken "Galatasaray'ın genlerinde hücüm futbolu var. Benim kafamda 4-4-2 sistemi var" ifadelerini kullandı. Terim ayrıca mevcuttaki iki golcünün sakatlanması durumunda sıkıntı yaşanabileceğini de göz önünde bulundurdu.

HAMZA HAMZAOĞLU DA AYNI TARZ OYUNCU İSTEMİŞTİ

Galatasaray'ı 1 Aralık 2014 ile 19 Kasım 2015 tarihleri arasında çalıştıran Hamza Hamzaoğlu da yönetimden aynı talepte bulunmuştu.

O DÖNEM BURAK YILMAZ VE UMUT BULUT VARDI

Sarı-kırmızılı takımın forvet hattında Burak Yılmaz ve Umut Bulut'un olduğu bir dönemde Hamza Hamzaoğlu, devre arası transfer döneminde hızlı ve hareketli bir oyuncu istemiş ve "Hareketli, hızlı, rakip defansın arkasına sarkacak özelliklere sahip bir forvete ihtiyacımız var. Forvetleri şaşırtarak gidip golü atacak bir oyuncu istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.



