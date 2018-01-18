Terim de Hamzaoğlu gibi 'hareketli golcü' istedi
Igor Tudor'la yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Fatih Terim de 2014-2015 yılında sarı-kırmızılı takımın teknik direktörlüğü yapan Hamza Hamzaoğlu'nun istediği oyuncu tipine ihtiyacı olduğunu söyledi.
FORVET TRANSFERİ İSTEDİ
Galatasaray'ın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da forvet konusunda kesin kararını veren Fatih Terim, hızlı ve hareketli golcü istedi.
GOMIS VE EREN DE SORUN YOK
Tecrübeli teknik adam, Dursun Özbek'le yaptığı görüşmede sol bek transferiyle birlikte Gomis ve Eren'in yanına yeni bir golcü talebinde bulundu. Gomis ve Eren'le ilgili sıkıntısının olmadığını ve iki ismin de aynı özelliklere sahip olduğunu söyleyen Terim, haraketli bir golcü istediğini belirtirken "Galatasaray'ın genlerinde hücüm futbolu var. Benim kafamda 4-4-2 sistemi var" ifadelerini kullandı. Terim ayrıca mevcuttaki iki golcünün sakatlanması durumunda sıkıntı yaşanabileceğini de göz önünde bulundurdu.
HAMZA HAMZAOĞLU DA AYNI TARZ OYUNCU İSTEMİŞTİ
Galatasaray'ı 1 Aralık 2014 ile 19 Kasım 2015 tarihleri arasında çalıştıran Hamza Hamzaoğlu da yönetimden aynı talepte bulunmuştu.
O DÖNEM BURAK YILMAZ VE UMUT BULUT VARDI
Sarı-kırmızılı takımın forvet hattında Burak Yılmaz ve Umut Bulut'un olduğu bir dönemde Hamza Hamzaoğlu, devre arası transfer döneminde hızlı ve hareketli bir oyuncu istemiş ve "Hareketli, hızlı, rakip defansın arkasına sarkacak özelliklere sahip bir forvete ihtiyacımız var. Forvetleri şaşırtarak gidip golü atacak bir oyuncu istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:17
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Pektemek tur demek
Toplam 2
Yorum
CELAL ADAMLAR BJK I YENMIS BASLIK PEKTEMEK TUR DEMEK BU KADAR YANLI OLMAYIN YAPMAYIN LTF
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"Sneijder'e Amerika ve Çin'den de teklif geldi"
Toplam 1
Yorum
CELAL ANTEP İ OSMANLIYI ESKISEHIRI YAPTIGI GIBI YAPAR
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Aykut Kocaman, Elmas'ı neden oynatmadı?
Toplam 3
Yorum
aykut baskımı :) istanbulsporla oynuyon 2-0 avantajın var ne baskısı lig maçındamı baskı olmuycak ama transfer olan yiğiti oynatıyor bundan olmaz
Terim de Hamzaoğlu gibi 'hareketli golcü' istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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