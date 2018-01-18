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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Terim de Hamzaoğlu gibi 'hareketli golcü' istedi

    Terim de Hamzaoğlu gibi 'hareketli golcü' istedi

    Igor Tudor'la yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen de 2014-2015 yılında sarı-kırmızılı takımın teknik direktörlüğü yapan 'nun istediği oyuncu tipine ihtiyacı olduğunu söyledi.

    FORVET TRANSFERİ İSTEDİ
    'ın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü 'da konusunda kesin kararını veren , hızlı ve hareketli golcü istedi.

    GOMIS VE EREN DE SORUN YOK
    Tecrübeli teknik adam, 'le yaptığı görüşmede sol bek transferiyle birlikte ve 'in yanına yeni bir golcü talebinde bulundu. ve 'le ilgili sıkıntısının olmadığını ve iki ismin de aynı özelliklere sahip olduğunu söyleyen Terim, haraketli bir golcü istediğini belirtirken "'ın genlerinde hücüm futbolu var. Benim kafamda 4-4-2 sistemi var" ifadelerini kullandı. Terim ayrıca mevcuttaki iki golcünün sakatlanması durumunda sıkıntı yaşanabileceğini de göz önünde bulundurdu.

    HAMZA HAMZAOĞLU DA AYNI TARZ OYUNCU İSTEMİŞTİ
    'ı 1 Aralık 2014 ile 19 Kasım 2015 tarihleri arasında çalıştıran da yönetimden aynı talepte bulunmuştu.

    O DÖNEM BURAK YILMAZ VE UMUT BULUT VARDI
    Sarı-kırmızılı takımın hattında ve 'un olduğu bir dönemde , devre arası döneminde hızlı ve hareketli bir oyuncu istemiş ve "Hareketli, hızlı, rakip defansın arkasına sarkacak özelliklere sahip bir forvete ihtiyacımız var. Forvetleri şaşırtarak gidip golü atacak bir oyuncu istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:17
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