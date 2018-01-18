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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Peres’te son dakika

    Peres’te son dakika

    'ın gündeminde olduğu iddia edilen Bruno Peres için menajerinden açıklama geldi.

    G.Saray'ın listesindeki Roma'lı sağ bek Bruno Peres'in menajeri Antonelli, "Bruno için Türkiye ve Portekiz'den teklifler var. Bu ülkelere gitme ihtimali bulunuyor. Roma'da kalması zor" açıklamasını yaptı.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:22
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