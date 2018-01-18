Peres’te son dakika
Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Bruno Peres için menajerinden açıklama geldi.
G.Saray'ın listesindeki Roma'lı sağ bek Bruno Peres'in menajeri Antonelli, "Bruno için Türkiye ve Portekiz'den teklifler var. Bu ülkelere gitme ihtimali bulunuyor. Roma'da kalması zor" açıklamasını yaptı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:22
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Q 7 PERŞEMBENIN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİYDİ KARABÜK MAÇI SINYALI VERMIŞTI TEDBIR ALINMADI.BARI LIGE IYI BAŞLAYALM. VOLKANI TAKIMA ALIN SATMAYIN
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