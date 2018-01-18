Peres’in menajerindan açıklama! G.Saray...
Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Bruno Peres için menajerinden açıklama geldi.
G.Saray'ın listesindeki Roma'lı sağ bek Bruno Peres'in menajeri Antonelli, "Bruno için Türkiye ve Portekiz'den teklifler var. Bu ülkelere gitme ihtimali bulunuyor. Roma'da kalması zor" açıklamasını yaptı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:51
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Remy yatıyor
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu Kendi bilir.Gelip doğa harikası temiz havada balık yiyerek milyonlar kazanacaktı. O kaybeder.TS bulur parayı verecek saçma biri daha.
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Hugo’da şok detay
Toplam 5
Yorum
54 imparatorluğu Hugo 8 milyon euro. Almak isteyen maçası yiyen varsa buyursun.Bu takımında 1.forveti.Rıza 3 diyor ama o anlamıyor futboldan ersun v iho gibi
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İngilizler peşinde
Toplam 1
Yorum
gsli getirsinler 50m yoksa hayatta olmaz sezon sonu 40a olur
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