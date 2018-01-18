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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Kupa heyecanı A Spor’da

    Kupa heyecanı A Spor’da

    G.Saray, hazırlık kampının ardından ilk ciddi sınavına bugün çıkacak. Aslan, son 16 turu rövanşında ’a konuk olacak. A Spor’dan yayınlanacak bu karşılaşma 20.30’da başlayacak

    ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turu rövanşlarında bugün Galatasaray sahne alacak. Sarı-kırmızılılar, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği TFF 2. Lig takımlarından Bucaspor'a konuk olacak. Yeni Buca Stadı'nda 20.30'da başlayacak bu karşılaşma A Spor ekranlarından yayınlanacak. 'in öğrencileri, Antalya'daki ikinci yarı öncesi hazırlık kampının ardından ilk ciddi sınavını verecek. Daha önce ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı 4 maçı da kazanan , rakibine karşı yine avantajlı bir şekilde sahaya çıkacak. Bu arada hakem Serkan Tokat'ın düdük çalacağı karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kale arkası: 75 TL, misafir tribün: 90 TL, maraton: 100 TL, kapalı ve balkon tribün: 150 TL, VIP: 200 TL, loca: 250 TL.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:11
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