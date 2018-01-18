Kampın 'en'leri
Hırsını ve isteğini tüm oyunculara yansıtarak rekabet için çok iyi örnek oldu. Teknik adam-oyuncu ilişkilerini çok çabuk sağladı, kendisini sevdirdi Fatih Terim'in de işini kolaylaştırdı
MUSLERA'YA ÖZEL İLGİ
İlk yarıda yediği hatalı goller ile en çok eleştirilen futbolcular arasında yer alan Muslera, Terim ile eski günlerine dönecek gibi göründü. Tafferel'in henüz kampa katılmamasından dolayı Terim ve kaleci antrenörü Fadıl Koşutan önderliğinde çalışmalarını sürdüren Muslera kampın başarılı isimleri arasında yer aldı
FEGHOULİ'NİN TEKMESİ
Galatasaray'da kampın en olumsuz ve üzücü olayı Feghouli'nin, 5-0 önde oldukları Tuzlaspor maçında genç oyuncuya arkadan kasıtlı olarak tekme atmasıydı. Cezayirli futbolcuya, en büyük tepkiyi hocası gösterdi. Feghouli de daha sonra yaptığı hareketten pişman oldu.
HAYAL KIRIKLIĞI: LATOVLEVİCİ
Gönderilecek futbolcular arasında başı çeken ve teknik direktör Terim'in Antalya'da performansını görmek istediği Iasmin Latovlevici iki hazırlık maçı ve idmanlardaki performansı ile sınıfta kaldı. Yeni bir sol bek gelmesi halinde gönderilmesine kesin gözle bakılıyor
KAMPIN KAZANANI: RYAN DONK
Antalya kampı en çok Ryan Donk'a yaratı. İlk yarıda bırakın forma giymeyi 21 kişilik kadroya bile giremeyen Donk idmanlardaki performansını hazırlık maçlarına da yansıtınca göze girmeyi başardı. Formayı kapmasa bile iyi bir alternatif olacağını gösterdi
EREN DERDİYOK YERİNDE SAYDI
Bafetimbi Gomis nedeniyle forma ümidini kaybetmiş gibi gözüken Eren Derdiyok, iki hazırlık maçında da golle tanışamazken, idmanlarda da vasatı aşamadı. Gomis'in arkasında beklemeye devam edecek gibi gözüktü
HAKAN BALTA SOLBEKTE ZOR
Sezon başında kadro dışı kalan Hakan Balta, Fatih Terim'le takıma döndü. Futbolu bırakma noktasına gelen Hakan, ileri çıkışlarda iyi göründü ama geri gelişlerde ve ikili mücadelede sıkıntı yaşadı.
SELÇUK İNAN KİMİ KESECEK?
İkinci yarıda beklentisi en yüksek olan oyunculardan birisi Selçuk İnan... Kamp boyunca iyi işler yaptı. Agresif ve istekli futbolu ile eski günlerine geri döneceğinin sinyalini verdi. Tuzlaspor'a attığı frikik golü ile alkışı hak attı. İkinci yarıda Fernando, Tolga ve Ryan Donk ile sıkı bir forma yarışına girecek.
MARİANO: FORMASI GARANTİ
Ligde 15. hafta oynanan Akhisar Belediyespor maçında sakatlanan Mariano ikinci yarıya kaldığı yerden devam edecek. Sakatlığından eser kalmayan yıldız futbolcu kendine olan güveni, hırsı, savunmaya çok çabuk dönüşleri ile geçer not aldı. Muslera'dan sonra forması en garanti oyuncu olduğunu gösterdi.
TAKIMIN SAVAŞÇISI: MAİCON
Kampın yıldızları arasında, savunmanın dinamosu olan Maicon, Fatih Terim'in en beğendiği oyunculardan birisi olmayı başardı.
DİNAMO: Badoo NDİAYE
Geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine orta sahanın yükünü çekmeye devam edecek. İlk yarıya oranla çok daha iyi ve agresif bir görüntü sergileyen Badoo, kampta çok çalıştı Selçuk ile birlikte iyi bir ikili oldular.
KAMPIN JOKERİ: BELHANDA
Kampın en keyifli ve moralli oyuncularından birisiydi. Sneijder'le karşılaştırılmasını alışmış göründü. Ama meydan okumayı da ihmal etmedi.
KAMPIN EN AZİMLİSİ: RODRİGUES
Fatih Terim'in en büyük beklenti içinde olduğu oyunculardan birisi... Hızlı oluşu ve topla ileriye çıkışlarının yanı sıra attığı şık çalımları ile kampın en çalışkan ve azimli futbolcusu oldu.
TOLGA CİĞERCİ: TOPU ISIRACAK
İdmanlarda topu ısıracak kadar istekli oluşu ile Terim'in gözüne girmeyi başardı.
Fernando ve Ndiaye'nin arkasında Selçuk ile birlikte forma şansı arayacak.
DENAYER: EN ŞANSLI İSİM
Maicon'un yanında kimin oynayacağı konusu gizemini korurken Jason Denayer bir adım önde gözüktü. Seri hareket etmesi ve çift yönlü oyuna hakim olmasından dolayı ikinci yarıda Maicon'un yanında görev alacak en şanslı isim olarak göze battı. Serdar ve Ahmet Çalık da çok da aşağı kalmadılar tabii... Koray yine formaya uzak.
SİNAN: DAHA FAZLA ÇALIŞMALI
İdmanlarda oldukça istekli gözüken, ancak oynanan iki hazırlık maçındaki performansı beğenilmeyen Sinan, eğer önümüzdeki günlerde üzerine koyamaz ise forma şansı zor gözüküyor.
HER DAİM KRAL: BafEtimbi GOMİS
Gomis, 10 günlük Antalya kampında da aralıksız çalıştı ve teknik heyetin taktirini kazandı. Çok iyi bir profesyonel olduğunu açık ara gösterdi. Antalya'da da taraftarların sevgilisiydi...
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:29
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Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 2
Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
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Trabzonspor’un ‘kupa’ özlemi
Toplam 7
Yorum
Q 7 PERŞEMBENIN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİYDİ KARABÜK MAÇI SINYALI VERMIŞTI TEDBIR ALINMADI.BARI LIGE IYI BAŞLAYALM. VOLKANI TAKIMA ALIN SATMAYIN
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