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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Kampın 'en'leri

    Kampın 'en'leri
    HASAN ŞAŞ FARKINI GÖSTERDi
    Hırsını ve isteğini tüm oyunculara yansıtarak rekabet için çok iyi örnek oldu. Teknik adam-oyuncu ilişkilerini çok çabuk sağladı, kendisini sevdirdi 'in de işini kolaylaştırdı

    MUSLERA'YA ÖZEL İLGİ
    İlk yarıda yediği hatalı goller ile en çok eleştirilen futbolcular arasında yer alan Muslera, Terim ile eski günlerine dönecek gibi göründü. Tafferel'in henüz kampa katılmamasından dolayı Terim ve kaleci antrenörü Fadıl Koşutan önderliğinde çalışmalarını sürdüren Muslera kampın başarılı isimleri arasında yer aldı

    FEGHOULİ'NİN TEKMESİ
    Galatasaray'da kampın en olumsuz ve üzücü olayı Feghouli'nin, 5-0 önde oldukları Tuzlaspor maçında genç oyuncuya arkadan kasıtlı olarak tekme atmasıydı. Cezayirli futbolcuya, en büyük tepkiyi hocası gösterdi. Feghouli de daha sonra yaptığı hareketten pişman oldu.

    HAYAL KIRIKLIĞI: LATOVLEVİCİ
    Gönderilecek futbolcular arasında başı çeken ve teknik direktör Terim'in Antalya'da performansını görmek istediği Iasmin Latovlevici iki hazırlık maçı ve idmanlardaki performansı ile sınıfta kaldı. Yeni bir sol bek gelmesi halinde gönderilmesine kesin gözle bakılıyor

    KAMPIN KAZANANI: RYAN DONK
    Antalya kampı en çok 'a yaratı. İlk yarıda bırakın forma giymeyi 21 kişilik kadroya bile giremeyen Donk idmanlardaki performansını hazırlık maçlarına da yansıtınca göze girmeyi başardı. Formayı kapmasa bile iyi bir alternatif olacağını gösterdi

    EREN DERDİYOK YERİNDE SAYDI
    Bafetimbi nedeniyle forma ümidini kaybetmiş gibi gözüken Eren Derdiyok, iki hazırlık maçında da golle tanışamazken, idmanlarda da vasatı aşamadı. Gomis'in arkasında beklemeye devam edecek gibi gözüktü

    HAKAN BALTA SOLBEKTE ZOR
    Sezon başında kadro dışı kalan Hakan Balta, Fatih Terim'le takıma döndü. Futbolu bırakma noktasına gelen Hakan, ileri çıkışlarda iyi göründü ama geri gelişlerde ve ikili mücadelede sıkıntı yaşadı.

    SELÇUK İNAN KİMİ KESECEK?
    İkinci yarıda beklentisi en yüksek olan oyunculardan birisi ... Kamp boyunca iyi işler yaptı. Agresif ve istekli futbolu ile eski günlerine geri döneceğinin sinyalini verdi. Tuzlaspor'a attığı frikik golü ile alkışı hak attı. İkinci yarıda , Tolga ve Ryan Donk ile sıkı bir forma yarışına girecek.
    MARİANO: FORMASI GARANTİ
    Ligde 15. hafta oynanan Akhisar Belediyespor maçında sakatlanan Mariano ikinci yarıya kaldığı yerden devam edecek. Sakatlığından eser kalmayan yıldız futbolcu kendine olan güveni, hırsı, savunmaya çok çabuk dönüşleri ile geçer not aldı. Muslera'dan sonra forması en garanti oyuncu olduğunu gösterdi.

    TAKIMIN SAVAŞÇISI: MAİCON
    Kampın yıldızları arasında, savunmanın dinamosu olan Maicon, Fatih Terim'in en beğendiği oyunculardan birisi olmayı başardı.

    DİNAMO: Badoo NDİAYE
    Geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine orta sahanın yükünü çekmeye devam edecek. İlk yarıya oranla çok daha iyi ve agresif bir görüntü sergileyen Badoo, kampta çok çalıştı Selçuk ile birlikte iyi bir ikili oldular.

    KAMPIN JOKERİ: BELHANDA
    Kampın en keyifli ve moralli oyuncularından birisiydi. Sneijder'le karşılaştırılmasını alışmış göründü. Ama meydan okumayı da ihmal etmedi.

    KAMPIN EN AZİMLİSİ: RODRİGUES
    Fatih Terim'in en büyük beklenti içinde olduğu oyunculardan birisi... Hızlı oluşu ve topla ileriye çıkışlarının yanı sıra attığı şık çalımları ile kampın en çalışkan ve azimli futbolcusu oldu.

    TOLGA CİĞERCİ: TOPU ISIRACAK
    İdmanlarda topu ısıracak kadar istekli oluşu ile Terim'in gözüne girmeyi başardı.
    Fernando ve Ndiaye'nin arkasında Selçuk ile birlikte forma şansı arayacak.

    DENAYER: EN ŞANSLI İSİM
    Maicon'un yanında kimin oynayacağı konusu gizemini korurken bir adım önde gözüktü. Seri hareket etmesi ve çift yönlü oyuna hakim olmasından dolayı ikinci yarıda Maicon'un yanında görev alacak en şanslı isim olarak göze battı. Serdar ve da çok da aşağı kalmadılar tabii... Koray yine formaya uzak.

    SİNAN: DAHA FAZLA ÇALIŞMALI
    İdmanlarda oldukça istekli gözüken, ancak oynanan iki hazırlık maçındaki performansı beğenilmeyen Sinan, eğer önümüzdeki günlerde üzerine koyamaz ise forma şansı zor gözüküyor.

    HER DAİM KRAL: BafEtimbi GOMİS
    Gomis, 10 günlük Antalya kampında da aralıksız çalıştı ve teknik heyetin taktirini kazandı. Çok iyi bir profesyonel olduğunu açık ara gösterdi. Antalya'da da taraftarların sevgilisiydi...
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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