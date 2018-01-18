G.Saray'dan Abdurrahim Albayrak sürprizi
Galatasaray'da yapılacak başkan seçiminde Dursun Özbek'e rakip olacak Mustafa Cengiz, sürpriz kararını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten mevcut başkan Dursun Özbek ile yeni yapılacak seçimde başkanlık için çekişecek Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı camianın önemli iki ismini yönetim kurulu listesine yazacağını açıkladı.
Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Sporif A.Ş'ye hangi takımlı olduğu bilinmeyen, şaibeli insanlar yerine Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas gibi Galatasaraylı isimleri getireceğiz." sözleriyle bu kararını duyurdu.
Bu gelişme sonrasında açıklama yapan Burak Elmas, "Sayın Mustafa Cengiz'e bu zor yolculukta ve sonrasında her türlü desteği vereceğimi söylemiştim. Teveccüh edip vereceği her türlü görev için sözüm geçerlidir. Biz Galatasaraylıyız ve hep buradayız." dedi.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:43
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Trabzonspor, yeni transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 2
Yorum
konyaya elenmesek alırlar mıydı günaydın Üsküdarda sabah oldu. Giresun çeyrek finalde Trabzon nerede? amaç TS yi kurtarmak mı yoksa koltuğu mu?.
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Remy yatıyor
Toplam 4
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Trabzonsporlu Beceriksiz yönetim kimseyi transfer edemez.
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Terim de Hamzaoğlu gibi 'hareketli golcü' istedi
Toplam 6
Yorum
eleman e ozaman cengiz ünder.
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