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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    G.Saray'dan sürprizi

    G.Saray'dan Abdurrahim Albayrak sürprizi

    'da yapılacak başkan seçiminde 'e rakip olacak , sürpriz kararını açıkladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten mevcut başkan ile yeni yapılacak seçimde başkanlık için çekişecek , sarı-kırmızılı camianın önemli iki ismini yönetim kurulu listesine yazacağını açıkladı.

    Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Sporif A.Ş'ye hangi takımlı olduğu bilinmeyen, şaibeli insanlar yerine ve Burak Elmas gibi Galatasaraylı isimleri getireceğiz." sözleriyle bu kararını duyurdu.

    Bu gelişme sonrasında açıklama yapan Burak Elmas, "Sayın Mustafa Cengiz'e bu zor yolculukta ve sonrasında her türlü desteği vereceğimi söylemiştim. Teveccüh edip vereceği her türlü görev için sözüm geçerlidir. Biz Galatasaraylıyız ve hep buradayız." dedi.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:43
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