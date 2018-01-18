G.Saray taraftarından Arda Turan hazırlığı!
Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan için Galatasaray taraftarı özel bir pankart hazırladı.
Başakşehir'e transfer olduktan sonra Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Arda Turan için yeni bir pankart yapıldı. Galatasaraylı bir grup taraftar, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı vurgusuyla altyapıdan yetişen oyuncularına sitem etti. Hazırlanan pankartta, "Abisi Emre, kankası Acun. Sen bizim için artık yoksun koçum" ifadeleri yer aldı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
G.Saray taraftarından Arda Turan hazırlığı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.