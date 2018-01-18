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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    G.Saray taraftarından hazırlığı!

    G.Saray taraftarından Arda Turan hazırlığı!

    'dan 'e olan için taraftarı özel bir pankart hazırladı.

    'e olduktan sonra taraftarının tepkisini çeken için yeni bir pankart yapıldı. Galatasaraylı bir grup taraftar, Emre Belözoğlu ve vurgusuyla altyapıdan yetişen oyuncularına sitem etti. Hazırlanan pankartta, "Abisi Emre, kankası Acun. Sen bizim için artık yoksun koçum" ifadeleri yer aldı.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:52
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