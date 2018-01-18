Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Fatih Terim ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan Fransız futbolcu, "Her zamanki gibi futboluma odaklandım ve Fatih Terim'den bol bol tavsiyeler aldım. Başarının anahtarı olan ve başarıyı getiren zorlu çalışmalardır. Kampta hazırlıklarla ilgili son dokunuşları yaptık. Şampiyonluk maratonu artık başlayabilir" notunu düştü.

Bafetimbi Gomis'in bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.





