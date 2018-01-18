Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Fatih Terim ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan Fransız futbolcu, "Her zamanki gibi futboluma odaklandım ve Fatih Terim'den bol bol tavsiyeler aldım. Başarının anahtarı olan ve başarıyı getiren zorlu çalışmalardır. Kampta hazırlıklarla ilgili son dokunuşları yaptık. Şampiyonluk maratonu artık başlayabilir" notunu düştü.
Bafetimbi Gomis'in bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:33
-
Novak'ta mutlu son
Toplam 3
Yorum
Novak'ta mutlu son. günaydın Üsküdarda sabah oldu. Giresun çeyrek finalde Trabzon nerede? amaç TS yi kurtarmak mı yoksa koltuğu mu?
-
Cengiz Aslan olacak
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu İnandırıcı değil.GS'nin transfer yapabileceğini sanmıyorum.Belki bir vasat sol bek alabilirler.O da zaten oynayamaz.
-
Galatasaray'ın istediği sol bek için Fener de devrede
Toplam 1
Yorum
METEFERNANDO DÜNYADA SOL BEK KALMADI YA...
Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.