Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bir an önce takıma katılmasını istediği Fernando'nun tedavisi yoğun şekilde devam ediyor. Brezilyalı futbolcunun günde 6 saatlik bir programla hazırlandığı, Terim'in de sürekli olarak gidişat hakkında bilgi talebinde bulunduğu belirtiliyor.

Galatasaray, 22 Ocak Pazartesi günü Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.