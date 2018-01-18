Fernando seferberliği
Süper Lig'de ikinci yarının ilk karşılaşmasında deplasmanda Kayserispor ile zorlu bir maça çıkacak olan Galatasaray'da, Fernando seferberliği yaşanıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bir an önce takıma katılmasını istediği Fernando'nun tedavisi yoğun şekilde devam ediyor. Brezilyalı futbolcunun günde 6 saatlik bir programla hazırlandığı, Terim'in de sürekli olarak gidişat hakkında bilgi talebinde bulunduğu belirtiliyor.
Galatasaray, 22 Ocak Pazartesi günü Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:53
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Pektemek tur demek
Toplam 2
Yorum
CELAL ADAMLAR BJK I YENMIS BASLIK PEKTEMEK TUR DEMEK BU KADAR YANLI OLMAYIN YAPMAYIN LTF
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"Sneijder'e Amerika ve Çin'den de teklif geldi"
Toplam 1
Yorum
CELAL ANTEP İ OSMANLIYI ESKISEHIRI YAPTIGI GIBI YAPAR
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Aykut Kocaman, Elmas'ı neden oynatmadı?
Toplam 3
Yorum
aykut baskımı :) istanbulsporla oynuyon 2-0 avantajın var ne baskısı lig maçındamı baskı olmuycak ama transfer olan yiğiti oynatıyor bundan olmaz
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