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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    seferberliği

    <a href="/index/fernando?id=5c463533-5d01-445d-900d-0dc3bca147ec" class="" rel="tag">Fernando</a> seferberliği

    'de ikinci yarının ilk karşılaşmasında deplasmanda ile zorlu bir maça çıkacak olan 'da, seferberliği yaşanıyor.

    Teknik Direktörü 'in bir an önce takıma katılmasını istediği 'nun tedavisi yoğun şekilde devam ediyor. Brezilyalı futbolcunun günde 6 saatlik bir programla hazırlandığı, Terim'in de sürekli olarak gidişat hakkında bilgi talebinde bulunduğu belirtiliyor.

    , 22 Ocak Pazartesi günü 'de deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:53
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