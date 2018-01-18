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    18 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ‘Buz dağı yaklaşıyor’

    ‘Buz dağı yaklaşıyor’

    Kongrede ’in tek rakibi olan , “Baloya devam etmeyin. Mayıs’ta var” dedi

    Başkan adaylarından , Levent'teki üyelerle buluşmasında, "Titanik'teyiz, buz dağı yaklaşıyor. Baloya devam etmeyin. Biz borç yönetimi yapacağız, bu müsrif gidişe son vereceğiz. Kongreyi kazanırsak Mayıs'ta tekrar yapacağım" diye konuştu. 'memnunsanız oy atmayın' cumartesi günkü kongreyi, G.Saray etik ve değerlerine aykırı, yangından mal kaçırır gibi nitelendiren Cengiz, şöyle konuştu: G.Saray'ı en kısa sürede layık olduğu yere (kısa vadede Avrupa'nın, uzun vadede ise Dünya'nın) taşıyacağız. G.Saray adasını satmayacağız, sattırmayacağız. Lütfen seçime katılın ve oyunuzu kullanın. Eğer 2.5 yıldır görevde olan bu yönetimden memnunsanız, bize oy atmayın. Asla G.Saray'ın başını yere eğdirmeyeceğiz.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:45
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