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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Aslan kükredi: 86-77

    Aslan kükredi: 86-77
    Galatasaray Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 12. haftasında deplasmanda Polonya temsilcisi CCC Polkowice'yi 86-77 yendi. Polkowice Şehir Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını , 41-40 üstün tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayan sarıkırmızılılar, üçüncü çeyreğini 65-59 önde geçtiği karşılaşmada parkeden 86-77 galip ayrıldı. Fenerbahçe İspanya'da Aveniada'ya 65-64 mağlup olurken, Yakın Doğu, B Grubu 12. hafta maçında Polonya'da Wisla CANPACK'ı 82-74 yendi
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:09
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