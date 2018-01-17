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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Satmıyoruz!

    Satmıyoruz!

    , yıldızlarına gelen teklifleri Terim’in isteği ile geri çeviriyor: Tecrübeli teknik adam, ikinci devre faydalanacağı Donk, Sinan ve Eren ile oyun planını üzerlerine kurduğu Ndiaye ve Rodrigues'e talip olanlara sezon sonunu işaret ediyor

    döneminde forma şansı bulamayan , ve gibi isimlere ve Konyaspor başta olmak üzere birçok takımından teklif geldi.; Donk, Sinan ve Eren'den ligin ikinci yarısında faydalanacağını söylerken, Terim'in gelişine sevinen oyuncular da takımda kalmaya karar verdi. Sarı-kırmızılıların kapısının sol bek transferi halinde Latovlevici, üçüncü kaleci konumuna düşen Carrasso, Belek kampına götürülmeyenTarık Çamdal ve Emrah Başsan için gelecek tekliflere açık olduğu öğrenildi.Donk, Sinan ve Eren ile oyun planını üzerlerine kurduğu Ndiaye ve Rodrigues'e talip olanlara sezon sonunu işaret ediyor

    PLANLARINI İKİ OYUNCUNUN ÜSTÜNE KURDU
    Sezon başında Stoke ve West Ham'ın transfer etmeye çalıştığı Badou Ndiaye tekrar İngiliz kulüplerinin radarına takılırken, listeye de eklendi. Garry Rodrigues'i sezonun ilk yarısında takip eden Alman ekibi , 'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ancak 'in devre arası kampında tüm planlarını Ndiaye ve Rodrigues'e göre yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp Ndiaye için 'den, Rodrigues için de 'den resmi teklif alması durumunda "Satmıyoruz" diyecek ve görüşmeler için sezon sonuna randevu verecek. (Sabah)

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:36
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