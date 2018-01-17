Satmıyoruz!
Galatasaray, yıldızlarına gelen teklifleri Terim’in isteği ile geri çeviriyor: Tecrübeli teknik adam, ikinci devre faydalanacağı Donk, Sinan ve Eren ile oyun planını üzerlerine kurduğu Ndiaye ve Rodrigues'e talip olanlara sezon sonunu işaret ediyor
Tudor döneminde forma şansı bulamayan Ryan Donk, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok gibi isimlere Göztepe ve Konyaspor başta olmak üzere birçok Süper Lig takımından teklif geldi.Fatih Terim; Donk, Sinan ve Eren'den ligin ikinci yarısında faydalanacağını söylerken, Terim'in gelişine sevinen oyuncular da takımda kalmaya karar verdi. Sarı-kırmızılıların kapısının sol bek transferi halinde Latovlevici, üçüncü kaleci konumuna düşen Carrasso, Belek kampına götürülmeyenTarık Çamdal ve Emrah Başsan için gelecek tekliflere açık olduğu öğrenildi.Donk, Sinan ve Eren ile oyun planını üzerlerine kurduğu Ndiaye ve Rodrigues'e talip olanlara sezon sonunu işaret ediyor
PLANLARINI İKİ OYUNCUNUN ÜSTÜNE KURDU
Sezon başında Stoke ve West Ham'ın transfer etmeye çalıştığı Badou Ndiaye tekrar İngiliz kulüplerinin radarına takılırken, listeye Crystal Palace de eklendi. Garry Rodrigues'i sezonun ilk yarısında takip eden Alman ekibi Schalke, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ancak Fatih Terim'in devre arası kampında tüm planlarını Ndiaye ve Rodrigues'e göre yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp Ndiaye için İngiltere'den, Rodrigues için de Schalke'den resmi teklif alması durumunda "Satmıyoruz" diyecek ve görüşmeler için sezon sonuna randevu verecek. (Sabah)
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 07:36
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 8
Yorum
Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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