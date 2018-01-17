G.Saray, kupada Bucaspor'a konuk oluyor
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın deplasmanda TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'la karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki ilk maçı Selçuk İnan ve Sinan Gümüş'ün (2) golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj yakalamıştı.
Galatasaray, rövanşta rakibine iki farklı yenilse de turu geçen taraf olacak. Bucaspor-Galatasaray karşılaşması, yarın saat 20.30'da Yeni Buca Stadı'nda oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:36
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Brezilya'dan mesaj var
Toplam 3
Yorum
kaya herkese para var da genç ve yetenekli bir oyuncuya mı yok. 3.5 versen kabul ederler zaten alın bitirin. 2 yıl her şey yolunda giderse 15 edr
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Beşiktaş'ın forvetine Çin'den kanca
Toplam 4
Yorum
taraftar Bence satılsın iyi iki forvet alınsın kiralıkta alınabilir Negredo bitirici değil
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Remy ve Novak gündemde
Toplam 5
Yorum
01TS BUNDAN SONRA YAPILACAK TRANSFERLERİ NE YAPACAKSINIZ. KUPA BIZIM ICIN ONEMLI DIYORSUN TRANSFER YOK
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