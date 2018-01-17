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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    G.Saray, kupada 'a konuk oluyor

    G.Saray, kupada Bucaspor'a konuk oluyor

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın deplasmanda 2. Lig ekiplerinden 'la karşılaşacak.

    Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki ilk maçı ve 'ün (2) golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj yakalamıştı.

    Galatasaray, rövanşta rakibine iki farklı yenilse de turu geçen taraf olacak. -Galatasaray karşılaşması, yarın saat 20.30'da Yeni Buca Stadı'nda oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.


    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:36
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