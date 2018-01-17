Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Fatih Terim ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan Fransız futbolcu, "Her zamanki gibi futboluma odaklandım ve Fatih Terim'den bol bol tavsiyeler aldım. Başarının anahtarı olan ve başarıyı getiren zorlu çalışmalardır. Kampta hazırlıklarla ilgili son dokunuşları yaptık. Şampiyonluk maratonu artık başlayabilir" notunu düştü.
Bafetimbi Gomis'in bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:05
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'Bana yeni oyuncu verecekler'
Toplam 7
Yorum
madem ki gidecek neden oynattın aykutttt...
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Benfica'dan Galatasaray'a Talisca teklifi
Toplam 13
Yorum
Düsseldorf'lu Gs klüp başkanının verdigi örnek cevaptan niye bahsedilmiyorki ? O cevap,,, Benfica'nin yaptıgı spor dışı davranıştan çok daha önemli !
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F.Bahçe'de sakatlık şoku!
Toplam 10
Yorum
hakan Vah FB ye vah Böyle büyük bir kulübün Hocası bu kadar acemi olamaz. 3. ligde takım çalıştıran hoca bile gidecek Yiğit hanı oynatmazdı.
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