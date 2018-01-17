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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!

    Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi , sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

    Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi , sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

    ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan Fransız futbolcu, "Her zamanki gibi futboluma odaklandım ve 'den bol bol tavsiyeler aldım. Başarının anahtarı olan ve başarıyı getiren zorlu çalışmalardır. Kampta hazırlıklarla ilgili son dokunuşları yaptık. Şampiyonluk maratonu artık başlayabilir" notunu düştü.

    Bafetimbi 'in bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:05
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