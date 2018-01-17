Galatasaray'a Titanik benzetmesi
Galatasaray Başkan adayı Mustafa Cengiz, “Titanik'teyiz buz dağı yaklaşıyor, baloya devam etmeyin. Biz borç yönetimini yapacağız, bu müsrif gidişe son vereceğiz” dedi. Cengiz ayrıca seçimi kazandıkları takdirde mayıs ayında tekrar seçime gideceklerinin sözünü verdi.
"Titanik'teyiz buz dağı yaklaşıyor, baloya devam etmeyin"
Galatasaray'ın içinde bulunduğu mali, idari ve sportif durumu bildiklerini söyleyen Mustafa Cengiz, "Bakın size açıkça söylüyorum. Titanik'teyiz buz dağı yaklaşıyor, baloya devam etmeyin. Biz borç yönetimini yapacağız, bu müsrif gidişe son vereceğiz. Galatasaray'ın borçlarını yöneteceğimiz gibi finansman kaynaklarını çeşitlendireceğiz. Galatasaray'ı en kısa sürede layık olduğu yere taşıyacağız. Bu layık olduğu yer Avrupa'nın tepesi, uzun vadede ise dünyanın zirvesidir. Bu hedefe ulaşmak için atalarımızdan miras kalan Riva ve Florya'yı en iyi şekilde değerlendireceğimiz gibi Galatasaray Adası'nı da satmayacağız, sattırmayacağız" şeklinde konuştu.
"Lütfen seçime katılın ve oyunuzu kullanın"
Kulüp üyelerini 20 Ocak'taki seçime davet eden Cengiz, "Lütfen seçime katılın ve oyunuzu kullanın. Eğer 2,5 yıldır görevde olan bu yönetimden memnunsanız lütfen bize oy atmayın. Ancak değilseniz.... Şundan emin olun ki biz asla Galatasaray'ın başını yere eğdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Mustafa Cengiz'in konuşmasının ardından seçim listesindeki kişileri tanıttı.
Cengiz'in listesinde şu isimler bulunuyor:
Asil üyeler: Celal Açar Ahmet Sabri Şenkal Acar Baltaş Nejat Güney Okan Böke Adil Aaraboğlu Emre Erdoğan Cenk Soyer Hacı Hüseyin Toprak Ahmet Ünal Çeviköz
Yedek üyeler: Mahmut Recevik Mehmet Öner Cansever Dinç Üner Erol Özmandıracı Arif Badur
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:58
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'Bana yeni oyuncu verecekler'
Toplam 7
Yorum
madem ki gidecek neden oynattın aykutttt...
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Benfica'dan Galatasaray'a Talisca teklifi
Toplam 13
Yorum
Düsseldorf'lu Gs klüp başkanının verdigi örnek cevaptan niye bahsedilmiyorki ? O cevap,,, Benfica'nin yaptıgı spor dışı davranıştan çok daha önemli !
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F.Bahçe'de sakatlık şoku!
Toplam 10
Yorum
hakan Vah FB ye vah Böyle büyük bir kulübün Hocası bu kadar acemi olamaz. 3. ligde takım çalıştıran hoca bile gidecek Yiğit hanı oynatmazdı.
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