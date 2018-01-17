Galatasaray’a İzmir’de coşkulu karşılama
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Bucaspor’la karşılaşacak Galatasaray, bu akşam 18:00 uçağıyla kamp yaptığı Antalya’dan İzmir’e geldi.
Adnan Menderes Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kafileyi taraftarlar coşkuyla karşıladı. Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan kendisine destek veren taraftarların yanlarına giderek teşekkür etti.
Minik Galatasaraylıların çiçeklerle karşıladığı teknik direktör Fatih Terim ise "İmparator Fatih Terim" tezahüratı yapan taraftarları selamladı. Terim, sevenlerini kırmayarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Galatasaray takımı kamp yapacağı otele hareket ederken bazı taraftarlar havalimanının çıkışında yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu.
Yarın Buca Arena'da oynanacak Bucaspor - Galatasaray maçı saat 20:30'da başlayacak. İstanbul'daki ilk maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:20
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'Bana yeni oyuncu verecekler'
Toplam 7
Yorum
madem ki gidecek neden oynattın aykutttt...
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Benfica'dan Galatasaray'a Talisca teklifi
Toplam 13
Yorum
Düsseldorf'lu Gs klüp başkanının verdigi örnek cevaptan niye bahsedilmiyorki ? O cevap,,, Benfica'nin yaptıgı spor dışı davranıştan çok daha önemli !
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F.Bahçe'de sakatlık şoku!
Toplam 10
Yorum
hakan Vah FB ye vah Böyle büyük bir kulübün Hocası bu kadar acemi olamaz. 3. ligde takım çalıştıran hoca bile gidecek Yiğit hanı oynatmazdı.
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