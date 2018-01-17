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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Antalya kampını tamamladı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Antalya kampını tamamladı

    , Antalya’nın Belek beldesindeki ara dönem kamp çalışmaları kapsamında son antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

    Otele ait tesislerde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra dar alanda pas oyunu yapıldı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

    Antalya kampını bu çalışmayla tamamlayan , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında ile oynayacağı maç için bugün saat 18.00'de özel bir uçuşla İzmir'e hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:36
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