Galatasaray Antalya kampını tamamladı
Galatasaray, Antalya’nın Belek beldesindeki ara dönem kamp çalışmaları kapsamında son antrenmanını bugün gerçekleştirdi.
Antalya kampını bu çalışmayla tamamlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Bucaspor ile oynayacağı maç için bugün saat 18.00'de özel bir uçuşla İzmir'e hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:36
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"Hidayet birkaç sene daha oynayabilirdi"
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seda ABD de las vegasta jordanin evlendigi yerde evlenmistim,o zamanlar sporla ilgim yoktu ,ama ben lebron hastasiyim
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umut düşüncesiz bir hoca, herşeyi eline yuzune bulaştıran bir yönetim.. beceriksizlik abidesi bir klüp haline geldik
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Konyaspor'dan hakem tepkisi
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fbli hakeme bir lafım olacak hadi görmedin diyelim catlak yada kırık olacak kadar sert darbede seside mi duymadın ?
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