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    16 Ocak 2018, Salı
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    İgor Çin yolcusu

    İgor Tudor Çin yolcusu
    'dan gönderilen İgor 'un yeni takımının Çin'den olacağı iddia edildi. Hırvat 24 Sata gazetesi, Tudor'un geçen hafta İstanbul üzerinden Shangai'a gittiğini burada bir takım görüşmelerde bulunduğunu yazdı. Takım adı veya hangi şehirde çalışacağı ile ilgili bilgi verilmeyen Tudor için açıklamanın Ocak ayı bitmeden yapılacağı iddia edildi
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
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