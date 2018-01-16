G.Saray yardımcı antrenörlerini KAP'a bildirdi!

Galatasaray, yardımcı antrenörlerini KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz profesyonel futbol takımı yardımcı antrenörlük görevi için Ümit Davala, Levent Şahin ve Hasan Gökhan Şaş ile anlaşmaya varmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



TAFFAREL BİLMECESİ

Sarı-kırmızılılar, 'görüşmeye başlama' bildirisinde Taffarel'i de duyurmuştu. Anlaşma bildirisinde Brezilyalı ismin yer almaması dikkat çekti