G.Saray yardımcı antrenörlerini KAP'a bildirdi!
Galatasaray, yardımcı antrenörlerini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar, 'görüşmeye başlama' bildirisinde Taffarel'i de duyurmuştu. Anlaşma bildirisinde Brezilyalı ismin yer almaması dikkat çekti
Galatasaray, yardımcı antrenörlerini KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz profesyonel futbol takımı yardımcı antrenörlük görevi için Ümit Davala, Levent Şahin ve Hasan Gökhan Şaş ile anlaşmaya varmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
TAFFAREL BİLMECESİ
Sarı-kırmızılılar, 'görüşmeye başlama' bildirisinde Taffarel'i de duyurmuştu. Anlaşma bildirisinde Brezilyalı ismin yer almaması dikkat çekti
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:22
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Deniz Türüç'ün bonservisi açıklandı
Toplam 6
Yorum
karakartal denizinde önünü kapatıyorlar böyle yaparak. aklı başında olan kulüpler bu adama 10 vereceğine 4-5'e yabancı getirir daha çok verim alırlar.
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Cenk Tosun'a iyi haber: Walcott, Everton'da!
Toplam 2
Yorum
karakartal everton geçen ki maçını izledim ileride problemleri yok bütün problem defans hattında özellikle sol bek. sol bek yoktu resmen otoban olmuştu
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'İstenmeyen adam' Arda Turan!
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Barcelona orasi Basaksehir degil. Calismayan sevilmez tabii. Arda biz seni GS de hicbir sekilde istemiyoruz artik.
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