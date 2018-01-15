Galatasaray'dan gollü prova

Sezonun ikinci yarısı için kamp çalışmalarına Antalya'da devam eden Galatasaray, Sueno Hotels Deluxe Belek sahasında oynadığı ikinci hazırlık karşılaşmasında Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor'u 5-0 mağlup etti.

Babasının vefat yıl dönümü için Fransa'ya giden ve ayağının tozuyla Tuzla maçında sahaya çıkan Bafetimbi Gomis henüz saniyeler 23'ü gösterdiğinde Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti. Tolga Ciğerci'nin pasında topla buluşan Gomis, ceza sahasının sol çapraz çizgisinden sert vurdu ve Bora'nın sağından ve köşeden topu ağlara gönderdi. 8. dakikada ise sahneye kaptan Selçuk İnan çıktı. Kaptan, ceza sahasının sol ön çizgisine yakın mesafeden kazanılan frikiği şık bir vuruşla ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı...





İki golün ardından söz Garry Rodrigues'teydi... 10. dakikada Maicon'un Ndiaye aktarmalı pasıyla ceza sahasına giren Rodrigues şık bir gole imza atarken 12. dakikada Hakan Balta'nın arka direğe ortasında kafayla topu ağlara yolladı. İlerleyen dakikalarda oyundaki hareketlilik skora yansımazken 40. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası Denayer topu önünde buldu ve topukla ağlara gönderdi.

Mücadelenin ilk yarsı Galatasaray'ın 5-0 üstünlüğü ile sona ererken sarı-kırmızılı takım Gomis hariç 10 değişiklikle ikinci yarıya başladı. Belhanda, Latovlevici, Yasin ve Gomis ile girdiği gol fırsatlarından yararlanamayan Galatasaray, 2-0'lık Viitorul maçının ardından Tuzlaspor'u da 5-0 mağlup etmiş oldu.