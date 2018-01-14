Tuzlaspor’la da karşılaşacak
Galatasaray, kampta TFF 2. Lig ekibi Tuzalaspor ile de bir hazırlık maçı yapacak. Yarın 17.00'de oynanacak karşılaşma otelin sahasında gerçekleştirilecek. Çarşambaya kadar Antalya'da kalacak olan G.Saray, aynı gün kupada Bucaspor ile yapacağı maç için İzmir'e gidecek. Perşembe günü maçı oynayıp, İstanbul'a dönecek.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
Tuzlaspor’la da karşılaşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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