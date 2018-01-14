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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Tuzlaspor’la da karşılaşacak

    Tuzlaspor’la da karşılaşacak
    , kampta 2. Lig ekibi Tuzalaspor ile de bir hazırlık maçı yapacak. Yarın 17.00'de oynanacak karşılaşma otelin sahasında gerçekleştirilecek. Çarşambaya kadar Antalya'da kalacak olan G.Saray, aynı gün kupada Bucaspor ile yapacağı maç için İzmir'e gidecek. Perşembe günü maçı oynayıp, İstanbul'a dönecek.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
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