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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Oğlu Ianis’e takım arıyor

    Oğlu Ianis’e takım arıyor
    HAGİ, oğlu Ianis'e yeni kulüp arıyor. Bir ara 'ın da gündemine gelen 19 yaşındaki Ianis, 2016 yazında Fiorentina'ya transfer olmuştu. 'nin, İtalyan ekibinde şans bulamayan oğlunu, oynayabileceği bir takıma götürmek için görüşmeler yaptığı ve bu çerçevede bugün Fatih Terim ile de bir araya gelebileceği bildirildi.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:34
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