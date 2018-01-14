Oğlu Ianis’e takım arıyor
HAGİ, oğlu Ianis'e yeni kulüp arıyor. Bir ara Galatasaray'ın da gündemine gelen 19 yaşındaki Ianis, 2016 yazında Fiorentina'ya transfer olmuştu. Hagi'nin, İtalyan ekibinde şans bulamayan oğlunu, oynayabileceği bir takıma götürmek için görüşmeler yaptığı ve bu çerçevede bugün Fatih Terim ile de bir araya gelebileceği bildirildi.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
-
Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
-
Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
Oğlu Ianis’e takım arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.