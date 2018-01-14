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    14 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    kaptan olarak geri döndü

    Hakan Balta kaptan olarak geri döndü

    , devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Romanya ekibi Viitorul'u 2-0 mağlup etti.

    İkinci yarı hazırlıklarını 'nın Serik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Galatasaray, eski yıldız oyuncusu Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul ile karşı karşıya geldi.

    Sarı-kırmızılı ekip, 61'inci dakikada Gary Rodrigues ve 67'nci dakikada Razvan Horj'un kendi kalesine attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

    Mücadeleye damga vuran an ise 'nın oyuna girdiği sırada kaptanlık pazubandını takması oldu.

    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:41
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