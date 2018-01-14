Hakan Balta kaptan olarak geri döndü
Galatasaray, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Romanya ekibi Viitorul'u 2-0 mağlup etti.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Galatasaray, eski yıldız oyuncusu Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılı ekip, 61'inci dakikada Gary Rodrigues ve 67'nci dakikada Razvan Horj'un kendi kalesine attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Mücadeleye damga vuran an ise Hakan Balta'nın oyuna girdiği sırada kaptanlık pazubandını takması oldu.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:41
-
Kocaman'dan şaşırtan karar! Mehmet Topal...
Toplam 1
Yorum
ilkay Mehmet gorev adamı ama asla bir büyük takım oyuncusu olamadı
-
Beşiktaş'a dev teklif: 7 milyon €!
Toplam 1
Yorum
hakan hemen !
-
Ozan Tufan'ın ardından sıra o isim de...
Toplam 7
Yorum
taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
Hakan Balta kaptan olarak geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.