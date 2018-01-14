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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    G.Saraylı yöneticiden 'a gönderme

    G.Saraylı yöneticiden Arda Turan'a gönderme

    Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, - arasında bugün oynanan maçta görev alan ve Galatasaray taraftarı olduğu bilinen ile Emre Can'a bir tweet attı.

    "Aslan gibi Galatasaraylı kardeşlerim dünya futbolunun zirvesinde" diyen Aküzüm'ün sosyal medya paylaşımı ve #galatasaraylılarkardeştir hashtagi kullanması 'a gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:49
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