G.Saraylı yöneticiden Arda Turan'a gönderme
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Liverpool - Manchester City arasında bugün oynanan maçta görev alan ve Galatasaray taraftarı olduğu bilinen İlkay Gündoğan ile Emre Can'a bir tweet attı.
"Aslan gibi Galatasaraylı kardeşlerim dünya futbolunun zirvesinde" diyen Aküzüm'ün sosyal medya paylaşımı ve #galatasaraylılarkardeştir hashtagi kullanması Arda Turan'a gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:49
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taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
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