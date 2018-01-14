GALATASARAY FAVORİ
İddaa , son gelişmeler ışığında ikinci yarı öncesi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Buna göre bir puan farkla 2. sırada yer alan Galatasaray'a 2.60'lık oran verildi. Arda'yı transfer eden lider Başakşehir için ise 3.75'lik oran belirlendi. Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna 3.25, Beşiktaş'ın 4 ve Trabzonspor'a 1'e 35 oran verildi.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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