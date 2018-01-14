;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    FAVORİ

    GALATASARAY FAVORİ
    İddaa , son gelişmeler ışığında ikinci yarı öncesi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Buna göre bir puan farkla 2. sırada yer alan Galatasaray'a 2.60'lık oran verildi. Arda'yı transfer eden lider Başakşehir için ise 3.75'lik oran belirlendi. Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna 3.25, Beşiktaş'ın 4 ve Trabzonspor'a 1'e 35 oran verildi.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    GALATASARAY FAVORİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN