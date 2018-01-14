GALATASARAY FAVORİ

İddaa , son gelişmeler ışığında ikinci yarı öncesi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Buna göre bir puan farkla 2. sırada yer alan Galatasaray'a 2.60'lık oran verildi. Arda'yı transfer eden lider Başakşehir için ise 3.75'lik oran belirlendi. Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna 3.25, Beşiktaş'ın 4 ve Trabzonspor'a 1'e 35 oran verildi.