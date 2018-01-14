;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    File derbisi G.Saray’ın: 3-2

    File derbisi G.Saray’ın: 3-2
    Voleybol Efeler Ligi'nde haftanın derbisinde G.Saray HDI Sigorta deplasmanda F.Bahçe'yi 3-2 yendi. 150 dakika süren maçın setleri; 22-25, 25-20, 22-25, 25-21, 19-21 sona erdi. Sonuçlar: Torul-Ziraat Bnk.: 0-3, Kula Bld.-İnegöl Bld.: 3-1, Halkbank-Afyon Bld.: 3-1, Arkas-M.Piyango: 1-3, İst. BB-Beşiktaş: 3-0.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    File derbisi G.Saray’ın: 3-2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN