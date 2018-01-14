File derbisi G.Saray’ın: 3-2
Voleybol Efeler Ligi'nde haftanın derbisinde G.Saray HDI Sigorta deplasmanda F.Bahçe'yi 3-2 yendi. 150 dakika süren maçın setleri; 22-25, 25-20, 22-25, 25-21, 19-21 sona erdi. Sonuçlar: Torul-Ziraat Bnk.: 0-3, Kula Bld.-İnegöl Bld.: 3-1, Halkbank-Afyon Bld.: 3-1, Arkas-M.Piyango: 1-3, İst. BB-Beşiktaş: 3-0.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
-
Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
-
Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
File derbisi G.Saray’ın: 3-2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.