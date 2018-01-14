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    14 Ocak 2018, Pazar
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    'den sözleri

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'den <a href="/index/ozan-tufan?id=15c85642-d3ef-4828-9fb7-254f8a23cdb9" class="" rel="tag">Ozan Tufan</a> sözleri

    Kahvaltıda basın ile bir araya gelen teknik direktör , iddiasına açıklık getirdi

    için bir girişimleri olmadığını belirten , "Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ozan ile alakalı hiçbir temas, girişim yada tasarrufumuz olmadı. Kimseyle temasa geçmedik. Geçersek de her oyuncunun kulübü ile temasa geçeriz. Biz yönetime söylüyoruz. Onlar iletişime geçiyor. Bizim işleyişimiz bu şekilde" dedi.

    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:11
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