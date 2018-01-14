Ozan Tufan için bir girişimleri olmadığını belirten Fatih Terim, "Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ozan ile alakalı hiçbir temas, girişim yada tasarrufumuz olmadı. Kimseyle temasa geçmedik. Geçersek de her oyuncunun kulübü ile temasa geçeriz. Biz yönetime söylüyoruz. Onlar iletişime geçiyor. Bizim işleyişimiz bu şekilde" dedi.