Fatih Terim'den Ozan Tufan sözleri
Kahvaltıda basın ile bir araya gelen teknik direktör Fatih Terim, Ozan Tufan iddiasına açıklık getirdi
Ozan Tufan için bir girişimleri olmadığını belirten Fatih Terim, "Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ozan ile alakalı hiçbir temas, girişim yada tasarrufumuz olmadı. Kimseyle temasa geçmedik. Geçersek de her oyuncunun kulübü ile temasa geçeriz. Biz yönetime söylüyoruz. Onlar iletişime geçiyor. Bizim işleyişimiz bu şekilde" dedi.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:11
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Sonuna kadar savaşacağız
Toplam 1
Yorum
yavuz kusura bakmada aykut kocaman sen fenere hoca olaman başkanla birlikde defolun gidin senden şampiyon olamaz
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RvP'nin maliyeti: 20 Milyon 330 bin euro
Toplam 1
Yorum
yavuz aziz beyin azizligi koskoca feneri rezil ettin hala bu takımın başkanı olarak duruyon yazıklar olsun senin gibi başkana rezil ettin takımı
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Kapımız sana sonuna kadar açık
Toplam 3
Yorum
Gökhan Fenerbahçe'nin disiplinsiz tavırları yüzünden gönderdiği, düzensiz form tutan bir futbolcuyu kendi takımımda görmek istemem.
Fatih Terim'den Ozan Tufan sözleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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