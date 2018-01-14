Beyaz oy girişimi
Muhalifler, Özbek’i protesto etmek için beyaz oy kullanacak
DURSUN Özbek'in aldığı 'olağanüstü' seçim kararına karşı çıkan muhalifler, kongrede 'beyaz oy' için çalışma yapıyor. Sandıkta önemli sayıda üzerinde 'boş' beyaz oy kullanılacağı konuşuluyor. Protesto niteliği taşıyacak beyaz oyların hedefi Dursun Özbek'i mayıs ayında tekrar seçime zorlamak. Beyaz oy sayısı ne kadar yüksek olursa Özbek'e verilecek mesajın o kadar kuvvetli olacağı ifade edildi
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
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imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
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sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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