Beyaz oy girişimi

Muhalifler, Özbek’i protesto etmek için beyaz oy kullanacak

DURSUN Özbek'in aldığı 'olağanüstü' seçim kararına karşı çıkan muhalifler, kongrede 'beyaz oy' için çalışma yapıyor. Sandıkta önemli sayıda üzerinde 'boş' beyaz oy kullanılacağı konuşuluyor. Protesto niteliği taşıyacak beyaz oyların hedefi Dursun Özbek'i mayıs ayında tekrar seçime zorlamak. Beyaz oy sayısı ne kadar yüksek olursa Özbek'e verilecek mesajın o kadar kuvvetli olacağı ifade edildi