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    14 Ocak 2018, Pazar
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    "Arda transferinde ekonomik sebepler ağır bastı"

    "Arda transferinde ekonomik sebepler ağır bastı"

    Kulübü Başkanı , 'dan kadrosuna dahil olan eski futbolcuları 'ın transferinde, ekonomik sebeplerin ön planda olduğunu söyledi.

    Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, olağanüstü genel kurul öncesi Kalamış Tesisleri'nde üyelerle bir araya gelirken, toplantı sonunda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

    Özbek, 'ın 'e gelişi ile ilgili soru üzerine, "Arda, bizim evladımız. Transferi Medipol Başakşehir'e hayırlı olsun. Arda transferinde ekonomik sebepler ağır basmıştır. Dolayısıyla da Arda ekonomik sebepler çerçevesinde Medipol Başakşehir'i tercih etmiştir. İnşallah orada başarılı olur." diye konuştu.

    Kendilerinin Arda'ya bir teklifi olup olmadığı sorusuna ise Özbek, yanıt vermedi.

    - " çalışmaları sürüyor"

    , ara transfer döneminde kadroya takviye yapma yönündeki çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

    Gündemlerinde seçim olmasına karşın hiçbir çalışmada hız kesmediklerini vurgulayan Özbek, şunları söyledi:

    "Seçimin olması, yönetimin yapacağı işlerde hiçbir şekilde aksamaya izin vermiyor. Bunun canlı örneği, Turkcell ile yaptığımız anlaşma. Aynı hız ve aşkla Galatasaray'a hizmet ediyoruz. Transfer işinde de bu böyle. Biz seçilir veya seçilmeyiz, Galatasaray'ın yönetimiyiz ve tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılamak üzere, buna transfer de dahil çalışıyoruz. Elbette transfer çalışmalarımız devam ediyor."

    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:26
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