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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Aktar: Başkanlar çıksın

    Aktar: Başkanlar çıksın
    Lisesi'ndeki organizasyonda konuşan Divan Başkanı da, "G.Saray Türkiye'nin en büyük markasıdır. Bir kültür kurumundan çıkmanın dışında, bir camianın kulübüdür. Umarız aranızdan yöneticiler ve başkanlar çıkar" dedi.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:55
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