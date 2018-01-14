Aktar: Başkanlar çıksın
Galatasaray Lisesi'ndeki organizasyonda konuşan Divan Başkanı İrfan Aktar da, "G.Saray Türkiye'nin en büyük markasıdır. Bir kültür kurumundan çıkmanın dışında, bir camianın kulübüdür. Umarız aranızdan yöneticiler ve başkanlar çıkar" dedi.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
Aktar: Başkanlar çıksın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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