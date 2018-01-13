G.Saray'ı istiyorum
Cimbom’un transferdeki 1 numaralı gözdesi Emre Mor, La Liga’da aradığını bulamadı. 20 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo yönetimine devre arasında ayrılmak istediğini söyledi. Emre Mor’un “Fatih Terim ile birlikte çalışmak istiyorum. Kariyerime Galatasaray’da devam etmeyi düşünüyorum” dediği öğrenildi. 1.5 yıllığına kiralanması planlanıyor
HEP GERİYE GİDİYOR
Nordsjaelland'dan çıktığından beri işleri yoluna koyamayan Emre Mor, kendisini isteyen Fatih Terim ile çalışarak kariyerini yeniden parlatmayı hesaplıyor. Bu sebeple de Galatasaray'ın ilgisine çok sıcak yaklaşıyor. Genç futbolcunun, sarıkırmızılılara gidebilmek için Celta Vigo yönetimine başvurduğu da öğrenildi. Emre'nin "İstanbul'a gitmek isiyorum" diyerek transferinde kolaylık istediği kaydedildi. Cimbom, uygun bedelle Emre Mor'u satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.
ANNE BEKiROV: EMRE CiMBOMLU
A Milli Takım formasıyla dikkatleri çektiği dönemde Dört Büyüklerin gündemine giren Emre Mor'un hangi renklere gönül verdiği merak ediliyordu. O dönemde röportaj veren Emre Mor'un annesi Güzela Bekirov "Galatasaray'ı desteklerdi. Bu yalan değil. Kendisine sorarsanız da bunu söyleyecektir" demişti.
İSPANYA BASININDAN ŞOK SÖZLER: FELAKETiN EN FELAKETi
EMRE Mor'un Celta Vigo kariyeri hiç de istediği gibi gitmiyor. 20 yaşındaki genç oyuncu son olarak takımının Kral Kupası son 16 turunda Barcelona'ya 5-0 yenildiği maçta 90 dakika şans buldu. Çok kötü bir performns gösteren Emre'ye en düşük not verilirken AS Gazetesi editörü Clemend Garrido, milli futbolcuya sert sözlerle yüklendi. Garrido köşesinde Emre Mor için "Felaketin en felaketi. Hücumda ve savunmada korkunç bir oyun çıkardı. Çok kötü oynadı" ifadelerini kullandı.
TERİM ONU NEDEN İSTİYOR?
1- Gelişime açık Daha da ilerleyecek.
2 - Kariyeri boyunca hızlı oyuncuları sevdi.
3 - Yerli statüsünde. Gelecekte değerli olacak.
4 - Eski öğrencisi. İlişkileri hep iyiydi.
5 - Tahmin edilemez tarzını tutuyor.
Mini yorum: Terim'le coşar / ERTEM ŞENER
Emre Mor "yetenek" olarak belki Türk Futbolu'na belki de Dünya Futbolu'na gelmiş en özel isimlerden olabilir. Ama nerdeyse her Türk futbolcusunun başına gelen doğru yönlendirme, doğru çalışma ve doğru hoca ile buluşamadı. Dortmund gibi bir futbolcu fabrikasında bile o kadar büyük beklentilerle beraber şans verilmesine rağmen dikiş tutturamayıp, Celta Vigo'ya satıldı. İspanya'da da fazla şans bulamıyor. Fatih Terim Galatasaray'a istiyor Emre'yi. Eğer Fatih Hoca ile buluşur ve kafası dahil tüm benliğini sahaya yansıtırsa tek başına ikinci yarı Galatasaray'ı şampiyon yapacak yeteneğe sahip. Terim, Türk futbolcuların sahip olduğu yetenekten yüzde yüz verim alma profesörü.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 06:27
-
İspanya’dan Gameiro iddiası geldi
Toplam 1
Yorum
besiktask At madridden alsak alsak ancak fernando torres'i alırız. Zaten var bitane elimizde patladi ptlayacak. En iyisi Ların- Babacar veya Kabananga
-
Umutlar Ozan’da
Toplam 1
Yorum
adam olsaydın katarda kızlarla gezersin artık............))))
-
Son Kartal Larin
Toplam 4
Yorum
Beşiktaş 1903 Başkan bununla beraber birde Junior Kabananga yıda alırsan süper olur.
G.Saray'ı istiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.