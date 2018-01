G.Saray'ı istiyorum

Sarı-kırmızılıların transferde önceliği sol bek... Bu konuda Juventus'lu Kwadwo Asamoah'tan ümidini kesen Aslan, bonservisi elinde Patrice Evra ile anlaşmıştı. Daha iyi fırsatları kovalayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 'in isteğiyle hücuma da takviye yapılacak. Bu isimlerin başında da İmparator'un Milli Takım'dan öğrencisi Emre Mor geliyor. Geçmiş dönemde Mustafa Denizli 'nin çok istediği 20 yaşındaki futbolcu tercihini Borussia Dortmund 'dan yana kullanmıştı. Almanya'da aradığını bulamayan Emre Mor'un İspanyol ekibi Celta Vigo macerası da hiç istediği gibi gitmiyor. Düzenli forma bulamayan Emre'nin Celta Vigo'daki performansı da beğenilmiyor. La Liga'da ve Kral Kupası'nda forma giydiği 15 maçta 1 gol atabildi, asist yapamadı.Nordsjaelland'dan çıktığından beri işleri yoluna koyamayan Emre Mor, kendisini isteyen Fatih Terim ile çalışarak kariyerini yeniden parlatmayı hesaplıyor. Bu sebeple de Galatasaray'ın ilgisine çok sıcak yaklaşıyor. Genç futbolcunun, sarıkırmızılılara gidebilmek için Celta Vigo yönetimine başvurduğu da öğrenildi. Emre'nin "İstanbul'a gitmek isiyorum" diyerek transferinde kolaylık istediği kaydedildi. Cimbom, uygun bedelle Emre Mor'u satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.A Milli Takım formasıyla dikkatleri çektiği dönemde Dört Büyüklerin gündemine giren Emre Mor'un hangi renklere gönül verdiği merak ediliyordu. O dönemde röportaj veren Emre Mor'un annesi Güzela Bekirov "Galatasaray'ı desteklerdi. Bu yalan değil. Kendisine sorarsanız da bunu söyleyecektir" demişti.EMRE Mor'un Celta Vigo kariyeri hiç de istediği gibi gitmiyor. 20 yaşındaki genç oyuncu son olarak takımının Kral Kupası son 16 turunda Barcelona'ya 5-0 yenildiği maçta 90 dakika şans buldu. Çok kötü bir performns gösteren Emre'ye en düşük not verilirken AS Gazetesi editörü Clemend Garrido, milli futbolcuya sert sözlerle yüklendi. Garrido köşesinde Emre Mor için "Felaketin en felaketi. Hücumda ve savunmada korkunç bir oyun çıkardı. Çok kötü oynadı" ifadelerini kullandı.1- Gelişime açık Daha da ilerleyecek.2 - Kariyeri boyunca hızlı oyuncuları sevdi.3 - Yerli statüsünde. Gelecekte değerli olacak.4 - Eski öğrencisi. İlişkileri hep iyiydi.5 - Tahmin edilemez tarzını tutuyor.Emre Mor "yetenek" olarak belki Türk Futbolu'na belki de Dünya Futbolu'na gelmiş en özel isimlerden olabilir. Ama nerdeyse her Türk futbolcusunun başına gelen doğru yönlendirme, doğru çalışma ve doğru hoca ile buluşamadı. Dortmund gibi bir futbolcu fabrikasında bile o kadar büyük beklentilerle beraber şans verilmesine rağmen dikiş tutturamayıp, Celta Vigo'ya satıldı. İspanya'da da fazla şans bulamıyor. Fatih Terim Galatasaray'a istiyor Emre'yi. Eğer Fatih Hoca ile buluşur ve kafası dahil tüm benliğini sahaya yansıtırsa tek başına ikinci yarı Galatasaray'ı şampiyon yapacak yeteneğe sahip. Terim, Türk futbolcuların sahip olduğu yetenekten yüzde yüz verim alma profesörü.