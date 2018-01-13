Dev anlaşma
Galatasaray ile Turkcell, dijital iş birliği anlaşması imzaladı Başkan Özbek “200 milyon TL’lik gelir elde edebiliriz” dedi
'İLKLERİ YAPIYORUZ'
TURKCELL Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürüdüğünü belirterek futboldaki büyümeye dikkat çekti. Terzioğlu "Amaç, Galatasaray camiasını dijital ortamda buluşturmak. Galatasaray ruhunu, hayatın parçası olan, anında hissettiren bir ortama taşımak. Böyle bir projede Galatasaray gibi güzide bir kulübümüzle iş birliği yaptığımız için mutluyuz" dedi.
Cenk ATILGAN
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 06:33
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İspanya’dan Gameiro iddiası geldi
Toplam 1
Yorum
besiktask At madridden alsak alsak ancak fernando torres'i alırız. Zaten var bitane elimizde patladi ptlayacak. En iyisi Ların- Babacar veya Kabananga
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Umutlar Ozan’da
Toplam 1
Yorum
adam olsaydın katarda kızlarla gezersin artık............))))
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Son Kartal Larin
Toplam 4
Yorum
Beşiktaş 1903 Başkan bununla beraber birde Junior Kabananga yıda alırsan süper olur.
Dev anlaşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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