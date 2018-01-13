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    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Dev anlaşma

    Dev anlaşma

    ile Turkcell, dijital iş birliği anlaşması imzaladı Başkan Özbek “200 milyon TL’lik gelir elde edebiliriz” dedi

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde dün önemli bir iş birliği anlaşmasına varıldı. Galatasaray Kulübü, taraftarları dijital ortamda bir araya getirecek proje kapsamında Turkcell ile anlaşma imzaladı. Başkan Dursun Özbek "Şampiyonluğa adım adım ilerlediğimiz bugünlerde taraftarlarımızdan sarı, kırmızı ve şampiyon paketlerinden birini alarak kulübe destek vermelerini bekliyoruz. Böylesine güzel bir iş birliği için Turkcell'e de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Özbek "Hakkari'den Edirne'ye tüm taraftarlarımızı Galatasaray evinde buluşturuyoruz. Yönetim, taraftar herkes burada olup, kenetlenecek. İlk aşamada 100 milyon, ardından 200 milyon TL'lik bir gelir bekliyoruz" diye konuştu.

    'İLKLERİ YAPIYORUZ'
    TURKCELL Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürüdüğünü belirterek futboldaki büyümeye dikkat çekti. Terzioğlu "Amaç, camiasını dijital ortamda buluşturmak. Galatasaray ruhunu, hayatın parçası olan, anında hissettiren bir ortama taşımak. Böyle bir projede Galatasaray gibi güzide bir kulübümüzle iş birliği yaptığımız için mutluyuz" dedi.

    Cenk ATILGAN
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:33
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