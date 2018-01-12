Remy iddiası

Galatasaray'ın Gomis'in yanına bir kanat/forvet alması beklenilirken Fransız basını, sarı-kırmızılı ekibin Las Palmas'ta forma giyen Loic Remy ile ilgilendiğini yazdı. RMC, Las Palmas'tan ayrılması beklenen 31 yaşındaki Fransız'ın, İspanyol takımlarının da radarında olduğunu kaydetti.