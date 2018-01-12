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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Remy iddiası

    Remy iddiası
    Galatasaray'ın Gomis'in yanına bir kanat/forvet alması beklenilirken Fransız basını, sarı-kırmızılı ekibin Las Palmas'ta forma giyen Loic Remy ile ilgilendiğini yazdı. RMC, Las Palmas'tan ayrılması beklenen 31 yaşındaki Fransız'ın, İspanyol takımlarının da radarında olduğunu kaydetti.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:03
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