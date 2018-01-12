Metin Oktay Tesisleri'ne peyzaj
TAKIMLA birlikte Antalya kampında bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Metin Oktay Tesisleri'nde çevre düzenlenmesi, bakım-onarım ve temizlik isteği yerine getirildi.
TERİM RİCA ETTİ, BAŞKAN YAPTI
Terim'in ricası üzerine Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Park- Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü görevlendirerek gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi ve tesislerin içindeki bahçenin görünümü değişti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ağaçlandırma, genel peyzaj, budama, çim biçme ve çevre temizliği işlemleri gerçekleştirildi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:29
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Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 3
Yorum
bwwr yaaw türk oyuncular yurtdisinda uyum saglayamiyor. ispanya ligi bunlara 2 gömlek üstün.
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Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 3
Yorum
Ua5454 Bize gelir ne olacak. Yıllık 3m uzeri hazır burda
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''74 puanı bulan Şampiyon olur!''
Toplam 5
Yorum
Mertyiğit Hakan Kahinliği bırak işine bak işin gücün sinsilik
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