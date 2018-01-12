Lionel Carole açıkladı! Dönecek mi?
Sevilla'da kiralık oynayan ve devre arasında Galatasaray dönebileceği söylenen Lionel Carole, İspanya ekibine daha çok katkıda bulunmak istediğini söyledi.
Sevilla'nın Kral Kupası'nda Cadiz'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Lionel Carole önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın sol bek takviyesi yapamaması durumunda geri çağırabileceği belirtilen Lionel Carole, Sevilla'da kalacağına dair sinyaller verdi.
Maç sonu konuşan Carole, "Takıma katkı vermeye devam etmek istiyorum. Daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum" ifadelerini kullandı.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:32
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40 milyon lira kaynak
Toplam 2
Yorum
CELAL BU SENIN BILDIGIN BIR MIL PROJESINE VEYA FEDA ELVEDA PROJESINE BENZEMEZ CIDDI BIR ISTIR HA DERSEN ILK GUNDE 10000 KISI HAKLISIN
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Ibrahimovic bombası
Toplam 18
Yorum
göz bjk alır ama gs ve fb alamaz gelmezde zaten.
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Ibrahimovic bombası
Toplam 18
Yorum
türk yakışır kartala,bjk böyle transferler yapmalıdır.bjk artık bir dünya kulübüdür.
Lionel Carole açıkladı! Dönecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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