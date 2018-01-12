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    12 Ocak 2018, Cuma
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    açıkladı! Dönecek mi?

    Lionel Carole açıkladı! Dönecek mi?

    'da kiralık oynayan ve devre arasında dönebileceği söylenen , ekibine daha çok katkıda bulunmak istediğini söyledi.

    'nın 'nda Cadiz'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

    'ın sol bek takviyesi yapamaması durumunda geri çağırabileceği belirtilen Lionel Carole, Sevilla'da kalacağına dair sinyaller verdi.

    Maç sonu konuşan Carole, "Takıma katkı vermeye devam etmek istiyorum. Daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:32
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