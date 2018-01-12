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    12 Ocak 2018, Cuma
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    'tan imalı paylaşım

    Juventus'tan imalı paylaşım
    , ile 'un arasını açtı. GS TV'ye açıklamalarda bulunan Terim, "Asamoah transferi benden önce gelişti. Ancak zor görünüyor. Alternatif bakıyoruz" derken Juventus, bu açıklamadan 2 saat sonra İnstagram'dan ilginç bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Asamoah'ın fotoğrafı yer alırken "Forza Juve" ifadesi kullanıldı. Bu mesaj, "Devre arasında takımdan ayrılmayacak" şeklinde algılandı.

    SNEİJDER'Lİ CEVAP
    Galatasaraylı taraftarlar, Juventus'un Asamoah paylaşımı üzerine 2013 yılında oynanan unutulmaz Şampiyonlar Ligi maçını hatırlattı. Sneijder'in gol anı ile İtalyan ekibine göndermede bulunan sarı-kırmızılılar, "Sneijder'i hatırlıyor musunuz? Arrivederci Juventus" ifadelerine yer verdiler.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:59
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