Gözü kulağı Milan'da

Galatasaray'ın sol bek arayışları sürürken teknik direktör Fatih Terim'in aklındaki ismin Ricardo Rodriguez olduğu ortaya çıktı. Transfer operasyonları konusunda eski öğrencisi Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ile prensip anlaşmasına varan Terim'in kulağı, İtalya'dan gelecek haberde... İtalyan kulübü, Werder Bremen'in İsveçli sol beki Ludwig Augustinsson için 15 milyon euro teklif etti.



BU KEZ ÇOK KARARLI

Görüşmeler devam ediyor ve Gattuso bu operasyonun 19 Ocak'a kadar bitmesini umuyor. Eğer Gattuso'nun beklentileri çıkarsa, Terim de söz aldığı eski öğrencisine "Bana Ricardo Rodriguez'i ver" diyecek. Milan'ın sezon başında 18 milyon euro'ya aldığı 25 yaşındaki oyuncu, Zürih'ten Wolfsburg'a transfer olduğu dönemde Terim'in gözdesiydi. Tecrübeli teknik adamın isteğiyle İsviçreli sol bek için teklif yapılmıştı. Şimdi Terim yeniden Rodriguez'i istiyor ve bu kez kararlı...



Rodriguez KİMDİR?

Zürih doğumlu 25 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerine 2010 yılında alt yapısından yetiştiği Zürih kulübünde başladı.



13 Ocak 2012'de 8.5 milyon euro'ya VfL Wolfsburg'a transfer oldu.



1 Temmuz 2017 yılında, Almanya'daki başarılı performansının ardından 18 milyon euro'ya Milan'ın yolunu tuttu.



Zürich, Wolfsburg ve Milan formaları giyen Ricardo Rodriguez, kariyeri boyunca 274 maça çıktı. Sol bekte oynamasına karşın hücumda da etkili olan oyuncu, 31 gol atıp, 39 da asist yaptı



25 yaşındaki İsviçreli oyuncu, 48 kez de milli takım formasını terletmeyi başardı.



Kalite katar

Ricardo Rodriguez, İsviçre'de yetiştiği kulüp Zürih'ten beri takip ettiğim bir oyuncu. 5 yıl formasını giydiği Wolfsburg ve İsviçre Milli Takımı'nda da neredeyse tüm maçlarını izledim diyebilirim. Futbol ve pozisyon bilgisi üst düzeyde, hem savunmada hem de hücumda çok etkili olan 25 yaşındaki futbolcu, serbest atış ve penaltılarda da yüksek isabet oranına sahip. Galatasaray'ın bu sezon kurduğu üst düzey kadroda savunmanın solundaki boşluğu kesinlikle dolduracak kalitede bir yıldız olduğunu düşünüyorum.



Mini yorum Hüseyin Özkök