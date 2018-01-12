Galatasaray'dan Loic Remy atağı

Sol bek transferi üzerine yoğunlaşan Galatasaray için Fransız basınında flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip sol bekin yanına bir de sürpriz bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Bu ismin Gomis'in yanında 2. forvet olarak da görev yapabilecek bir kanat/forvet olması bekleniyor.

RMC Sport'un haberine göre bu oyuncu Las Palmas 'ta forma giyen Loic Remy olacak. Palmas'tan ayrılması beklenen Remy ile birkaç İspanyol takımı da ilgileniyor.

Bu sezonun ilk yarısında Las Palmas formasıyla 13 maça çıkan Remy 6 gol atarken genelde sol kanatta forma giydi.