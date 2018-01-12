Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Fransız basını Galatasaray'ın, Las Palmas 'ta forma giyen Loic Remy için transfer harekatına başladığını iddia etti.
Sol bek transferi üzerine yoğunlaşan Galatasaray için Fransız basınında flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip sol bekin yanına bir de sürpriz bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Bu ismin Gomis'in yanında 2. forvet olarak da görev yapabilecek bir kanat/forvet olması bekleniyor.
RMC Sport'un haberine göre bu oyuncu Las Palmas 'ta forma giyen Loic Remy olacak. Palmas'tan ayrılması beklenen Remy ile birkaç İspanyol takımı da ilgileniyor.
Bu sezonun ilk yarısında Las Palmas formasıyla 13 maça çıkan Remy 6 gol atarken genelde sol kanatta forma giydi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:08
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Sosa için ödeme yapılacak
Toplam 9
Yorum
TS Bunun faydasini ben göremiyorum fakat Riza hoca'nin bildikleri vardir. Ikinci yarida yükselise gececegine inaniyorum.Insallah Yusuf kesilmez
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Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Toplam 2
Yorum
MAVIS Baskan dursun ozbek bize Remy konoplanka emre mor alin
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
TS Adam sakatliktan sonra futbolu birakti. Sen ne konusuyorsun ya?
Galatasaray'dan Loic Remy atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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