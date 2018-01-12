Fatih Terim rica etti, başkan yaptı
Takımla birlikte Antalya kampında bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Metin Oktay Tesisleri'nde çevre düzenlenmesi, bakım-onarım ve temizlik isteği yerine getirildi.
TERİM RİCA ETTİ, BAŞKAN YAPTI
Terim'in ricası üzerine Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Park- Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü görevlendirerek gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi ve tesislerin içindeki bahçenin görünümü değişti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ağaçlandırma, genel peyzaj, budama, çim biçme ve çevre temizliği işlemleri gerçekleştirildi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:34
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Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Toplam 5
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aslan süper golcü galatasaraya cok faydali olur süüüüüüüüüüpeeeer
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Gsli Karabüğü nasıl yarı yolda bıraktı asla hoca olamayacak kondisyoner oyuncularla ilişkisi sıfır çalıştığı tüm oyuncularla geçinemeyen bir kişi
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aslan persie pörsüğü gitsin başka birşey istemiyor millet.3 yıldır şampiyonluğa engel oldu.ona ödenen paralara 2 tane golcü alınırdı
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