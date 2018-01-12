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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Fatih Terim rica etti, başkan yaptı

    Fatih Terim rica etti, başkan yaptı

    Takımla birlikte Antalya kampında bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 'nde çevre düzenlenmesi, bakım-onarım ve temizlik isteği yerine getirildi.

    TERİM RİCA ETTİ, BAŞKAN YAPTI
    Terim'in ricası üzerine Bakırköy Belediye Başkanı Dr. , Park- Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü görevlendirerek gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi ve tesislerin içindeki bahçenin görünümü değişti. Florya 'nde ağaçlandırma, genel peyzaj, budama, çim biçme ve çevre temizliği işlemleri gerçekleştirildi.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:34
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