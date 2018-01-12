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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Derbi hasreti bitecek

    Derbi hasreti bitecek

    Linnes, Terim ile ligin ikinci yarısında başarılı olacaklarına inandığını söyledi

    'ın başarılı ismi Martin Linnes, Tudor'un yaptığı sistem değişikliklerinin takımı olumsuz etkilediğini ifade etti. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Norveçli yıldız, "Sezona iyi başlamıştık ve oynadığımız bir şablon vardı. Eski hocamız, rakipleri daha fazla göz önünde bulundurarak sistem değişikliğine gitti, bunu yapmamalıydık. Lige iyi başlamıştık ve bu değişiklikler bizi etkiledi" dedi. " bir efsane ve onunla çalıştığımız için çok mutluyuz" diyen Linnes, "Ligin ikinci yarısında derbi hasretine son vereceğimize ve başarılı olacağımıza gönülden inanıyorum" ifadesini kullandı.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:30
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