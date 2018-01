Bu forma için canımı veririm!

Sarı-kırmızılı formayla 4. sezonuna giren Sinan Gümüş, ilk kez bu kadar net ifadeler kullandı. Kamp yaptıkları Antalya'da konuşan 24 yaşındaki futbolcu, çalışmalarının iyi geçtiğini belirtip, "Kamp ilk günden bugüne kadar keyifli geçiyor. Kupadaki Buca maçına kadar daha iyi olacağız. Fatih Terim çok büyük bir hoca ve kampa neşe getirdi. Aynı zamanda Hasan Şaş ve Ümit Davala da çok büyük hava getirdiler" dedi.



ONLARA ÇOK ŞEY BORÇLUYUM

G.Saray'da çok şey öğrendiğini kaydeden Sinan, "Büyük yıldızlar ve efsanelerle oynamak benim için inanılmaz bir duyguydu. Selçuk ağabey olsun, Burak Yılmaz olsun, Sneijder, Podolski hepsine çok teşekkür ederim. Onlardan o kadar çok şey öğrendim ki, şimdiki Sinan'ı onlara borçluyum. Allah nasip ederse uzun yıllar formayı giymek isterim" sözlerini sarfetti.



KENDİMİ GÖSTERMELİYİM

Küçüklüğünden bu yana Galatasaray taraftarı olduğunu da vurgulayan genç futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: "Forma şansı bulamasam da hiçbir zaman Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmedim. Sonuçta oynayıp kendimi göstermem lazımdı. Oynayıp kendimi göstermeliyim. Bu camia için her şeyimi veririm. Taraftarın bana olan tepkisi artık yok çok şükür."



TUDOR'LA PROBLEMİMİZ VARDI

"Tudor hakkında konuşmak istemiyorum. Ancak Tudor döneminde iletişim problemimiz vardı. Ben olayım, arkadaşlarım olsun... Fakat takım olmaktan hiç kopmadık. Bireysel olarak ben 6 ay kaybettim. Biz birkaç hata ve bazı yanlış işlerden dolayı puanlar kaybettik, yoksa çok daha iyi olacaktık."



10 yıl sonra o mektubu açtı

Tatilde Almanya'daki ailesinin yanına gittiğini ifade eden Sinan, babasıyla yaşadığı diyaloğu da şu sözlerle anlattı: "Babam bana bir mektup verdi. 10 sene önce İngilizce dersinde yazdığım bir mektuptu. Mektupta, 'Hayalim Bayern Münih veya Galatasaray'da oynamak' yazıyordu. Çok duygulanmıştım."



'Gomis beni dövmesin' dedim!

Gomis'in kendisinden 18 numaralı formayı istemesiyle ilgili de konuşan Sinan, "Her takımda 18'i giymiş. Bizim takımda da 18 bendeydi. 'İnşallah beni dövmez' dedim! Bir gün soyunma odasında Carole ile konuşuyorlardı. Yanlarından geçerken çağırdılar ve Gomis 18 numarayı vermemi rica etti. Ben de seve seve olur dedim" sözlerini sarfetti.

O BİR HATAYDI

"Gol attığım maçtan sonra sevinmememin sebebi aslında kendimdim. Uzun haftalar oynamadım ve çok üzülmüştüm. Galatasaray'da kalıp kalmayacağım belli değildi. Geçen sezonun son lig maçıydı ve kafam karışıktı. O an sevinmek istemedim. Şimdi baktığımda hata yapmışım diyorum. Artık her gölümde sevineceğim."