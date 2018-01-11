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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Terim restleşmesi

    Terim restleşmesi

    eski başkanı 'ın "'i biz göndermedik, hoca 'ı seçti" açıklamasının yankıları sürüyor.

    'in, twitter'dan "İçimizdeki ve dışımızdaki bazı aktörlerin gerçek dışıi thamı" sözlerinden sonra TFF Başkanı de bir açıklama yaptı.

    Demirören: 4.5 yıl sonra nereden icap etti?
    Yıldırım Demirören, Ünal Aysal'ın 4.5 yıl sonra konuyu ısıtıp gündeme getirmesini anlamadığını söyledi. Demirören "Aysal'ın açıklamaları gerçek aykırı. Kendisi 'İsterseniz Fatih Terim'le anlaşabilirsiniz. biz yolumuza başka hocayla devam ederiz' demişti. Ayrıca Aysal ile aramızda geçtiği iddia edilen telefon görüşmesi de doğru değildir.

    Aysal: Demirören'in açıklamaları talihsizlik

    TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in bu sözlerine, Galatasaray eski başkanı yazılı bir açıklama ile cevap verdi. Aysal "TFF Başkanı Demirören'in şahsımla ilgili 'gerçeğe aykırı' deyimi kendisi adına büyük bir talihsizliktir ama şaşırtıcı değildir. Çünkü kendisi bu olayda hakem veya şahit değil, sorunun baş aktörüdür. Dolayısıyla bu sözleri inandırıcı değildir" ifadelerine yer verdi

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:19
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