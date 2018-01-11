Terim restleşmesi

Fatih Terim 'in, twitter'dan "İçimizdeki ve dışımızdaki bazı aktörlerin gerçek dışıi thamı" sözlerinden sonra TFF Başkanı Yıldırım Demirören de bir açıklama yaptı.Demirören,'ın 4.5 yıl sonra konuyuısıtıp gündeme getirmesinianlamadığını söyledi. Demirören"Aysal'ın açıklamalarıgerçek aykırı. Kendisi 'İsterseniz'le anlaşabilirsiniz.biz yolumuza başkahocayla devam ederiz' demişti.Ayrıcaile aramızdageçtiği iddia edilen telefongörüşmesi de doğru değildir.

Aysal: Demirören'in açıklamaları talihsizlik

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in bu sözlerine, Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal yazılı bir açıklama ile cevap verdi. Aysal "TFF Başkanı Demirören'in şahsımla ilgili 'gerçeğe aykırı' deyimi kendisi adına büyük bir talihsizliktir ama şaşırtıcı değildir. Çünkü kendisi bu olayda hakem veya şahit değil, sorunun baş aktörüdür. Dolayısıyla bu sözleri inandırıcı değildir" ifadelerine yer verdi