Terim restleşmesi
Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'ın "Fatih Terim'i biz göndermedik, hoca Milli Takım'ı seçti" açıklamasının yankıları sürüyor.
Demirören: 4.5 yıl sonra nereden icap etti?
Yıldırım Demirören, Ünal Aysal'ın 4.5 yıl sonra konuyu ısıtıp gündeme getirmesini anlamadığını söyledi. Demirören "Aysal'ın açıklamaları gerçek aykırı. Kendisi 'İsterseniz Fatih Terim'le anlaşabilirsiniz. biz yolumuza başka hocayla devam ederiz' demişti. Ayrıca Aysal ile aramızda geçtiği iddia edilen telefon görüşmesi de doğru değildir.
Aysal: Demirören'in açıklamaları talihsizlik
TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in bu sözlerine, Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal yazılı bir açıklama ile cevap verdi. Aysal "TFF Başkanı Demirören'in şahsımla ilgili 'gerçeğe aykırı' deyimi kendisi adına büyük bir talihsizliktir ama şaşırtıcı değildir. Çünkü kendisi bu olayda hakem veya şahit değil, sorunun baş aktörüdür. Dolayısıyla bu sözleri inandırıcı değildir" ifadelerine yer verdi
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:19
-
Mehmet Ekici nihayet dönüyor
Toplam 5
Yorum
bjkli Maestro Ozan dan sonra; yeni bir Maestro mu oynayacak?
-
Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
-
Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta
Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
Terim restleşmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.