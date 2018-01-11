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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Son aday Mahmuti

    Son aday Mahmuti

    Dusko Ivanovic’ten olumsuz yanıt alan Basketbol Takımı eski koçu ’ye teklif götürdü. Tecrübeli hoca yanıt vermek için bir günlük süre istedi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve EuroCup takımlarından Galatasaray Odeabank, koç arayışına hız verdi. Bu sezon hem Türkiye'de hem de Avrupa maçlarında aldığı kötü sonuçlar sonrasında taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray Odeabank Basketbol takımında yaşanan kriz sonrası önce şube sorumlusu Can Topsakal'ın istifasının ardından da takımın başındaki Erman Kunter'in görevine son verilmişti. MAHMUTİ DÖNEMİ GELİYOR
    Sarı-kırmızılı yönetim takımda daha önce de görev yapan eski hocası Oktay Mahmuti'ye teklif götürdü. ile yapılan ilk görüşmeden olumlu sonuç çıktığı, resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılacağı söylense de tecrübeli koçun sarı-kırmızılı yöneticilerden düşünmek için 1 gün süre istediği öğrenildi. Galatasaray daha önce Dusko Ivanovic ile görüşmüş ve olumsuz cevap almıştı.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:02
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