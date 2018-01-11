Son aday Mahmuti
Dusko Ivanovic’ten olumsuz yanıt alan Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı eski koçu Oktay Mahmuti’ye teklif götürdü. Tecrübeli hoca yanıt vermek için bir günlük süre istedi
Sarı-kırmızılı yönetim takımda daha önce de görev yapan eski hocası Oktay Mahmuti'ye teklif götürdü. Oktay Mahmuti ile yapılan ilk görüşmeden olumlu sonuç çıktığı, resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılacağı söylense de tecrübeli koçun sarı-kırmızılı yöneticilerden düşünmek için 1 gün süre istediği öğrenildi. Galatasaray daha önce Dusko Ivanovic ile görüşmüş ve olumsuz cevap almıştı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:02
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Toplam 5
Yorum
bjkli Maestro Ozan dan sonra; yeni bir Maestro mu oynayacak?
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta
Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
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